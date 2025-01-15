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別叫我「水貨」探花！　拓荒者韓德森爆砍生涯新高39分代表作

記者杜奕君／綜合報導

波特蘭拓荒者15日在主場雖然以114比132不敵布魯克林籃網，但陣中年僅20歲的上季「選秀探花」韓德森(Scoot Henderson)總算擺脫開季至今低潮，全場繳出生涯新高39分外帶4籃板、6助攻、2抄截，且三分球10投8中代表作，強勢表現要證明自己絕非「水貨」。

上賽季以首輪第3順位加盟拓荒者，韓德森一直被視為「玫瑰之城」的未來後場希望，但進入職業生涯第2季，韓德森的整體表現卻是不進反退，甚至被降至替補身份出賽。

但此戰主場交手籃網，韓德森被拉上先發火線，並且打出職業生涯至今最亮眼的一戰，全場韓德森出賽38分49秒，18投13中，包含三分球10投8中的驚人表現，全場狂轟生涯新高39分，另有4籃板、6助攻、2抄截。

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賽後被問及此戰的火燙表現時，韓德森淡然表示，「我沒有多想什麼，就是照著節奏，以自己舒服的方式打球，但最終我們還是輸了比賽，我和團隊都能做得更好，這場讓對手打出太多輕鬆的轉換快攻，是輸球一大關鍵因素。」

談到砍下生涯新高39分，韓德森則強調，「我就是打著我心愛的籃球，希望為了球衣上的名字來努力，我希望讓全隊連結起來，希望自己的表現能持續更有效率！」

此戰打出生涯代表作後，韓德森本季至今出賽32場，平均繳出11.8分、2.9籃板、5助攻、1.1抄截，整體投籃命中率為41.8％。

▲拓荒者韓德森砍下生涯新高39分代表作。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者韓德森砍下生涯新高39分代表作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 韓德森拓荒者選秀探花NBAScoot Henderson

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