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新北國王「城堡派對Audi主題周」　人氣電動車款曝光

▲新北國王「城堡派對Audi主題周」將於12月7日、8日登場。（圖／新北國王提供）

▲新北國王「城堡派對Audi主題周」將於12月7日、8日登場。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王與台灣奧迪攜手合作已邁入第4個賽季，雙方將再次聯手，在12月7、8日於新莊體育館舉行「城堡派對Audi主題周」。 熱愛汽車與運動的球迷將有機會一睹奧迪的明星電動車款-Audi Q4 Sportback e-tron，感受Audi的前衛設計與卓越性能。12月8日的比賽，台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）將親臨現場擔任開球嘉賓，共同見證精彩對決。

除了賽事本身，台灣奧迪也將於「城堡派對Audi主題周」Audi Taiwan將設置主題攤位，參與籃球機挑戰的球迷可兌換應援小物，此外，追蹤Audi Taiwan Instagram還能獲得品牌限量小禮。

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二樓「皇家闖關活動」設有三個主題，包含「記憶大考驗」、「衣架高手」、「三巨頭人形立牌拍照打卡」完成三關挑戰的球迷，還有機會被抽中參加賽後見面會的資格，其中完成「衣架高手」的球迷可獲得24-25新北國王實戰球衣一件（數量有限）。

同區除了「皇家闖關活動」互動遊戲外，還另新增周邊體驗，讓這次Audi主題週充滿趣味性與互動性。包括「皇家拍貼機」、「皇家臉部彩繪」、「禁衛軍預測活動」（追蹤GAMETIME Instagram即可參加預測抽服飾），以及加入AREA 02會員可參加拳擊機活動，當日排行榜第一名的參與者將獲得鋼鐵人可動人偶。

當週的 FANS CLUB有多項專屬福利，帶來球迷最期待的互動時光，使用會員抽獎可以參與球員、進場擊掌，另外12月7日國王啦啦隊QUEENS的擊拳見面會； 12月8日新北國王全隊簽名見面會，這些見面會的參加資格則需透過FANS CLUB會員抽籤或完成城堡派對闖關活動取得，感受與偶像近距離互動。

▲新北國王「城堡派對Audi主題周」將於12月7日、8日登場。（圖／新北國王提供）

關鍵字： 新北國王TPBL台籃城堡派對Audi主題周

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