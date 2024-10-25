蟻人艾德華茲2.4秒致勝兩罰　賽後爆料差點「鎖喉隊友」

記者杜奕君／綜合報導

身為NBA新世代看板球星代表，明尼蘇達灰狼「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)25日在對上沙加緬度國王之戰，展現「強心臟」本色，球隊一路落後挨打情況下，終場前2.4秒艾德華茲罰進關鍵致勝兩罰，全場轟下32分、7籃板、4助攻的強勢表現，幫助灰狼以117比115帶走勝利，也讓迪羅臣(DeMar DeRozan)轉戰國王首秀雖砍下26分，仍以輸球收場。

▲灰狼艾德華茲致勝罰球，率隊拿下本季首勝。（圖／路透）

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國王主場迎戰灰狼來訪，開幕戰敗給洛杉磯湖人情況下，灰狼此戰開賽打來依舊艱辛，艾德華茲上半場投籃準星欠佳，灰狼靠著本季剛加入的藍道(Julius Randle)禁區強攻苦撐，但半場打完攻勢均衡的地主國王仍以59比55領先。

不過決勝期灰狼開始猛烈追分，靠著藍道與上季年度最佳第六人里德(Naz Reid)禁區輪番強攻，灰狼終於逆轉取得領先。

但兩隊隨後激烈拉鋸，艾德華茲終場前1分28秒的關鍵跳投持續穩住兩分領先，不過國王蒙克(Malik Monk)終場前53.3秒的強勢三分打，又讓國王回到1分超前。

灰狼巨塔戈貝爾(Rudy Gobert)兩罰一中，讓兩隊再度戰成115平，眼看雙方就要加班進入延長賽，不過終場前2.4秒艾德華茲硬是要到兩罰機會，在強大壓力下兩罰俱中，帶走最終勝利。

此戰艾德華茲全場轟下32分、7籃板、4助攻、1抄截，末節獨拿13分手感回溫成為灰狼贏球關鍵，另外藍道砍下全場最高33分外帶5籃板、4助攻，里德19分、13籃板，也是贏球功臣。

飲恨吞敗的國王方面，迪羅臣轉隊後首秀繳出26分、8籃板，表現依舊出色，薩波尼斯(Domantas Sabonis)貢獻24分、8籃板，莫瑞(Keegan Murray)23分、11籃板，主控福克斯(De'Aaron Fox)則有15分、11助攻。

賽後受訪時，艾德華茲不改其「大砲」個性表示，「關於最後一擊，雖然時間已經快要不夠，但我還是向康利(Mike Conley)要球單打，如果他不把球傳過來，賽後我一定會給他一記鎖喉！」

雖然此戰成為致勝英雄，不過艾德華茲開季前兩戰整體投籃命中率低迷，僅有40.8％顯然還有很大提升空間，目前本季場均能攻下29.5分、6.5籃板、3.5助攻。

▲國王迪羅臣轉隊後首戰表現依舊出色。（圖／路透）