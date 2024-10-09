湖人主帥瑞迪克點名戴維斯出任先發大前鋒　只因能無限換防

▲湖戴維斯新賽季有望以大前鋒身份上陣。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，在新賽季將由新任總教練，前「帥哥射手」瑞迪克(JJ Redick)接掌兵符。而他9日受訪時也透露了，新賽季很可能讓「一眉」戴維斯(Anthony Davis)出任球隊先發大前鋒，原因是他能夠無限換防的能力，當他換防出去，球隊內線也因此還可保留中鋒在禁區保護籃板。

紫金軍團在前一場熱身賽時，主帥瑞迪克嘗試以海耶斯(Jaxson Hayes)搭配戴維斯的雙塔陣型先發，而這個組合在上個賽季僅一起合作大約90分鐘時間。

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對此瑞迪克強調，「我喜歡戴維斯在4號位置，這樣他就能參與球隊換防，當他換出去外圍防守，海耶斯就能留在禁區護框及搶籃板，我很熱愛這樣的狀況。」

現年31歲的戴維斯，休賽季才剛剛幫助美國男籃完成奧運金牌5連霸大業，上賽季平均也繳出24.7分、12.6籃板、3.5助攻、1.2抄截、2.3阻攻的全面數據，入選聯盟年度第2隊、年度防守第1隊陣容。

至於現年24歲的海耶斯，上季才剛剛加入湖人陣營，出賽70場平均繳出4.3分、3籃板，新賽季有機會獲得更多上場時間。

▲湖人新任總教練瑞迪克。（圖／路透）