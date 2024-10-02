陳瑞振評價中職游擊手　江坤宇「最穩」排第一



▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒35年例行賽進入尾聲，年度個人獎項競爭進入最後白熱化階段，綜觀當今中職新生代游擊手，樂天桃猿首席教練陳瑞振評價，中信兄弟江坤宇依舊是最好的游擊手。

今年球季進入最後階段，游擊防區包括樂天桃猿馬傑森、中信兄弟江坤宇、台鋼雄鷹曾子祐都符合票選資格。

球員時期陳瑞振拿過2次二壘金手套與2次游擊金手套，守備功夫受到肯定，談到現今各隊主力游擊手的守備，陳瑞振認為，「守備率還是佔有很重要的部份，證明穩定性比較好，或許有人會看美技守備多不多，但我主要看基本功是不是紮實，穩定性最重要，還有關鍵時刻的球，能不能順利救到。」

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陳瑞振坦言，「有時候觀察是不是好的內野手，要看很多細節，同時守備範圍也很重要，現在中職最好的游擊手是江坤宇，穩定性最好，身材越小隻，基本功要越紮實，江坤宇處理球的穩定性好，守備範圍也大。」

對於江坤宇有很大評價，陳瑞振表示，「有些年輕球員處理球容易慌，像是美技撲到球很興奮，但沒有把球丟好，但江坤宇不會，穩定性很高。」

陳瑞振提到，「富邦悍將張育成有很好的傳球臂力，而統一7-ELEVEn獅林靖凱有很好的質，這兩年有日本教練協助訓練，確實幫助很大，面對球的應對有所進步，尤其傳球上改變很多。」

另外，陳瑞振還說，「以前高中帶過的張政禹，在比賽中比較會秀，但有時候該秀才秀，不是每一球，不過相信隨著年紀與經驗增加，應該會慢慢修正，台鋼雄鷹曾子祐還有進步空間，至於馬傑森算是堪用，但有在進步，今年各方面都有進步，但還有很多功課要做，包括手套的運用與反手接球，都是未來努力的方向。」



▲陳瑞振。（圖／記者李毓康攝）