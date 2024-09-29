運動雲

>

「台南是第二故鄉」　潘威倫想起天上爸爸哭了

▲統一獅潘威倫大巨蛋引退，與球迷告別激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）
▲潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手「嘟嘟」潘威倫昨天舉辦引退賽，今天球隊在台南主場出賽，賽後球團特別替潘威倫舉辦引退儀式，致詞時提到爸爸，潘威倫忍不住哭了。

昨天潘威倫在台北大巨蛋投了引退賽，面對台鋼雄鷹先發6.2局，用了89球，59個好球，被擊出6支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，1次觸身球，失4分，3分自責分，可惜無緣取得生涯第150勝。

今天球團在台南球場賽後為潘威倫舉辦引退儀式，一開始致詞還特別用台語，潘威倫提到，「我的女兒在台南出生，台南是我第二個故鄉，給我最大的溫暖與鼓勵，想到在高鐵站還是在街頭巷尾，你們比大拇哥為我加油、為我讚聲，尤其看到台南的店家，擁有熱情地買我的旗子去掛在店門口，我真的揪感謝，真的很想要拿到生涯150勝，讓台南覺得光榮，很歹勢，有人會說149勝已經是蠻好的紀錄，但我想把紀錄推進與創造，好還要更好，才會使棒球更好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘威倫表示，「有球迷與家人的愛護，讓我有勇氣走下去，今天比賽整場坐好坐滿，多謝你們，用行動支持我，很感謝，台南球場是我最熟悉的球場，雖然老舊了，但有我滿滿的回憶，就像今天滿滿的人，而且充滿活力，下午來球場看到嘉年華會的人潮，謝謝凃忠正董事長，讓棒球振奮人心，匯聚人心，也散發歡樂，這裡是我的發跡之處，希望歡樂永駐，勝利長存，也謝教練團提攜，以及隊友們22年來的幫忙，尤其是那些年輕的學弟，看到你們就像看到當年的我，加油。」

另外，潘威倫還說，「謝謝防護員與訓練師，以及20多年幫助我一路征戰的工作人員，有你們默默的付出，才能在場上順遂發揮，創造自己，還有謝謝醫生，讓我傷痕累累的身體，能在場上拚搏。」

接著提到家人時，潘威倫忍不住哭了，「我走上棒球之路，我的爸爸功不可沒，謝謝爸爸，希望你在天上可以看見，謝謝媽媽，默默一路支持，謝謝栽培我的母校美和中學，還有家鄉屏東萬金村民，專門包遊覽車或是開車來，謝謝，還有許多球迷，早已是成為我的大哥和大姊，如同家人般支持，深感挫折的時候讓我穩定下來，也勇敢向前。」

潘威倫也說，「個人引退代表老兵不死，只是凋零，但棒球不只是團隊運動，更超越個人、家庭、國界，過去種種的勝利與榮耀，不單是我的勝利，也是中華職棒的勝利，與國家的勝利，也是屬於在場你們的勝利，感謝有你們，和我一起創造傳奇，借你們的手，一次熱情的鼓勵，再借你們的手，和旁邊的人一起擊掌，讓我們在未來有勇氣突破難關，我會想你們，我愛你們，謝謝你們。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳文杰10局關鍵二壘打　台鋼4比2力克統一收3連勝

陳文杰10局關鍵二壘打　台鋼4比2力克統一收3連勝

布雷、高國慶同憶三代獅　難忘嘟嘟「伸卡球」

布雷、高國慶同憶三代獅　難忘嘟嘟「伸卡球」

潘威倫引退儀式日　台南球場本季首度門票完售

潘威倫引退儀式日　台南球場本季首度門票完售

曾子祐惋惜「差一個棒次」　全場大喊潘威倫差點飆淚

曾子祐惋惜「差一個棒次」　全場大喊潘威倫差點飆淚

潘威倫沒150勝不重要　高國慶感動：珍惜寶貴資產

潘威倫沒150勝不重要　高國慶感動：珍惜寶貴資產

王柏融手指折到下二軍　本季確定提前結束

王柏融手指折到下二軍　本季確定提前結束

潘威倫暫留一軍名單　餅總有想過安排代打

潘威倫暫留一軍名單　餅總有想過安排代打

大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

接到墨西哥邀請投12強　魔神樂許願：跟中華隊一起晉級

接到墨西哥邀請投12強　魔神樂許願：跟中華隊一起晉級

全部隊友都有好表現　德保拉：讓我有飯吃

全部隊友都有好表現　德保拉：讓我有飯吃

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

熱門新聞

完全不知道神秘嘉賓是賴清德　潘威倫：看到畫面很震驚

徐基麟、王凱程本季難回歸　王建民提出頂替人選

快訊／數百位鐵粉冒雨力挺　戴資穎見面會感動哭了

大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

快訊／陳子豪雙響！兄弟下半季封王　第19座季冠軍史上最多

張育成延長賽致勝3分砲　悍將贏了讓台鋼拿到狀元籤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1看到賴清德祝福　潘威倫：很震驚

2徐基麟本季難回歸　王建民提人選

3數百鐵粉冒雨力挺　戴資穎見面會哭了

4大谷本季58盜　道奇13比2勝落磯

5兄弟封王！第19座季冠軍史上最多

最新新聞

1味全龍再見安　但無緣季後賽門票

2周思齊引退後享受封王：小兄弟很棒！

3U20中華男足最終戰　踢平柬埔寨

4陳子豪雙響助封王　受張志豪激勵

5台南第二故鄉　潘威倫想爸爸哭了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季57盜達成　超越前輩鈴木一朗紀錄

大谷翔平旅美7年首奪冠！　真美子夫人＆愛犬驚喜現身

全部隊友都有好表現　德保拉笑：讓我有飯吃

曾頌恩美技幫大忙　平野感謝右外野滿滿兄弟球迷

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

F1台中市政路開飆吸6萬人朝聖　角田裕毅秀直線衝刺＋炸裂燒胎

國小弟被反鎖想省300開鎖費　花1hr拿榔頭、髮夾DIY自救

大馬夫妻霸氣送iPhone 16　2外傭見驚喜尖叫感動落淚

陸女擺攤遇浪浪等投餵！　8天後見牠追車感動收編

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366