「台南是第二故鄉」　潘威倫想起天上爸爸哭了



▲潘威倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手「嘟嘟」潘威倫昨天舉辦引退賽，今天球隊在台南主場出賽，賽後球團特別替潘威倫舉辦引退儀式，致詞時提到爸爸，潘威倫忍不住哭了。

昨天潘威倫在台北大巨蛋投了引退賽，面對台鋼雄鷹先發6.2局，用了89球，59個好球，被擊出6支安打，包括1發全壘打，投出1次三振，1次觸身球，失4分，3分自責分，可惜無緣取得生涯第150勝。

今天球團在台南球場賽後為潘威倫舉辦引退儀式，一開始致詞還特別用台語，潘威倫提到，「我的女兒在台南出生，台南是我第二個故鄉，給我最大的溫暖與鼓勵，想到在高鐵站還是在街頭巷尾，你們比大拇哥為我加油、為我讚聲，尤其看到台南的店家，擁有熱情地買我的旗子去掛在店門口，我真的揪感謝，真的很想要拿到生涯150勝，讓台南覺得光榮，很歹勢，有人會說149勝已經是蠻好的紀錄，但我想把紀錄推進與創造，好還要更好，才會使棒球更好。」

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潘威倫表示，「有球迷與家人的愛護，讓我有勇氣走下去，今天比賽整場坐好坐滿，多謝你們，用行動支持我，很感謝，台南球場是我最熟悉的球場，雖然老舊了，但有我滿滿的回憶，就像今天滿滿的人，而且充滿活力，下午來球場看到嘉年華會的人潮，謝謝凃忠正董事長，讓棒球振奮人心，匯聚人心，也散發歡樂，這裡是我的發跡之處，希望歡樂永駐，勝利長存，也謝教練團提攜，以及隊友們22年來的幫忙，尤其是那些年輕的學弟，看到你們就像看到當年的我，加油。」

另外，潘威倫還說，「謝謝防護員與訓練師，以及20多年幫助我一路征戰的工作人員，有你們默默的付出，才能在場上順遂發揮，創造自己，還有謝謝醫生，讓我傷痕累累的身體，能在場上拚搏。」

接著提到家人時，潘威倫忍不住哭了，「我走上棒球之路，我的爸爸功不可沒，謝謝爸爸，希望你在天上可以看見，謝謝媽媽，默默一路支持，謝謝栽培我的母校美和中學，還有家鄉屏東萬金村民，專門包遊覽車或是開車來，謝謝，還有許多球迷，早已是成為我的大哥和大姊，如同家人般支持，深感挫折的時候讓我穩定下來，也勇敢向前。」

潘威倫也說，「個人引退代表老兵不死，只是凋零，但棒球不只是團隊運動，更超越個人、家庭、國界，過去種種的勝利與榮耀，不單是我的勝利，也是中華職棒的勝利，與國家的勝利，也是屬於在場你們的勝利，感謝有你們，和我一起創造傳奇，借你們的手，一次熱情的鼓勵，再借你們的手，和旁邊的人一起擊掌，讓我們在未來有勇氣突破難關，我會想你們，我愛你們，謝謝你們。」