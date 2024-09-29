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大谷翔平雙安跑出本季58盜　道奇13比2大勝落磯

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上科羅拉多落磯隊，此役大谷翔平單場雙安，同時跑出盜壘成功，本季累積58盜，道奇隊打線全場揮出18支安打，終場13比2大勝落磯隊。

今日賽前大谷翔平本季大谷翔平已經累積54轟、57盜，持續挑戰史無前例的「55轟、55盜」，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒，對上落磯隊先發投手桑澤拉鐵（Antonio Senzatela）。

第1局大谷翔平首打席擊出右外野深遠飛球，打到全壘打牆上，形成一壘安打，下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出一壘上方高飛球被接殺，原本提前起跑的大谷翔平，回壘時沒踩二壘，最後被判定出局，結果形成雙殺。

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落機隊1局下先得1分，但2局上赫南德茲（Enrique Hernandez）轟出一發3分彈，道奇隊超前比數，道奇隊3局上靠著對方捕手發生捕逸添得1分，3局下托爾瓦（Ezequiel Tovar）回敬一發陽春砲。

5局上大谷翔平選到四壞球保送，原本成功盜上二壘，經過聯盟紀錄更正為投手犯規，後面赫南德茲（Teoscar Hernandez）掃出中外野3分打點全壘打，擴大領先到6分。

大谷翔平第6局一上場敲出右外野安打，並且跑出本季第58次盜壘成功，第8局以及第9局道奇隊繼續追加5分，最後11分差贏球。

總計大谷翔平5打數敲出2支安打，選到1次四壞球，有1次盜壘成功，替球隊得到1分，打擊率0.310。

道奇隊先發投手山本由伸5局被擊出4支安打，包括1發全壘打，送出6次三振，失掉2分自責分，在隊友火力相挺下，拿到本季第7勝。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

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