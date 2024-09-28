象騎士開大局問題在配球　平野談許基宏失誤「壓力」



▲象騎士。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟昨天5比6輸給台鋼雄鷹，中信洋投象騎士（Angel Sanchez）單局丟掉5分，成為落敗關鍵，中信兄弟日籍總教練平野惠一點出問題。

昨天中信不敵台鋼，加上統一7-ELEVEn獅擊敗味全龍，目前雙方全年勝率第一爭奪戰，勝差剩下1場，對此平野惠一則說，「其實沒太多想法。」

中信洋投象騎士昨天先發6局，用了89球，62個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，1次四壞球，失6分，1分自責分，吞下來台首敗。

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有關於象騎士單局挨打的狀況，平野惠一坦言，「一直有在討論要怎麼解決，容易被打大局的狀況，昨天賽後也有跟他討論，主要是配球的問題。」

平野惠一認為，「象騎士前4局大概都是非常完美，每次大概都是第3輪，突然遇到狀況。」

此外，許基宏昨天在守備上發生失誤，今天沒有先發，平野惠一提到，「大家都是帶著傷，許基宏也是有傷痛，相信現在選手都是承擔看不見的壓力，第一名的球隊跟最後一名的球隊，壓力是不一樣的。」

平野惠一表示，「昨天那一球，相信可以成為好的經驗，即使發生失誤，也不要逃避，還是要去面對，陳子豪與王威晨的狀況有回溫，很難同時讓陳俊秀與許基宏同時出賽，他們兩人都是帶著傷痛，但沒有說因為傷痛就不上場，只要在場上，是球隊非常重要的球員。」

另外，平野惠一表示，「陳俊秀今天會先發，他是最不想輸給樂天桃猿的球員，球季只剩下幾場比賽，就是撐下去。」