運動雲

>

象騎士開大局問題在配球　平野談許基宏失誤「壓力」

▲中信兄弟洋將象騎士。（圖／中信兄弟提供）
▲象騎士。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟昨天5比6輸給台鋼雄鷹，中信洋投象騎士（Angel Sanchez）單局丟掉5分，成為落敗關鍵，中信兄弟日籍總教練平野惠一點出問題。

昨天中信不敵台鋼，加上統一7-ELEVEn獅擊敗味全龍，目前雙方全年勝率第一爭奪戰，勝差剩下1場，對此平野惠一則說，「其實沒太多想法。」

中信洋投象騎士昨天先發6局，用了89球，62個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，1次四壞球，失6分，1分自責分，吞下來台首敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關於象騎士單局挨打的狀況，平野惠一坦言，「一直有在討論要怎麼解決，容易被打大局的狀況，昨天賽後也有跟他討論，主要是配球的問題。」

平野惠一認為，「象騎士前4局大概都是非常完美，每次大概都是第3輪，突然遇到狀況。」

此外，許基宏昨天在守備上發生失誤，今天沒有先發，平野惠一提到，「大家都是帶著傷，許基宏也是有傷痛，相信現在選手都是承擔看不見的壓力，第一名的球隊跟最後一名的球隊，壓力是不一樣的。」

平野惠一表示，「昨天那一球，相信可以成為好的經驗，即使發生失誤，也不要逃避，還是要去面對，陳子豪與王威晨的狀況有回溫，很難同時讓陳俊秀與許基宏同時出賽，他們兩人都是帶著傷痛，但沒有說因為傷痛就不上場，只要在場上，是球隊非常重要的球員。」

另外，平野惠一表示，「陳俊秀今天會先發，他是最不想輸給樂天桃猿的球員，球季只剩下幾場比賽，就是撐下去。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

台鋼單局5分攻破象騎士　郭俞延奪下生涯首勝

台鋼單局5分攻破象騎士　郭俞延奪下生涯首勝

「不把壓力扛著」　邱智呈：今天逆轉勝很重要

「不把壓力扛著」　邱智呈：今天逆轉勝很重要

徐若熙「看得到打不到」　餅總談邱智呈9局關鍵代打

徐若熙「看得到打不到」　餅總談邱智呈9局關鍵代打

徐若熙飆速158送10K白搭　味全1比3遭統一逆轉

徐若熙飆速158送10K白搭　味全1比3遭統一逆轉

引退賽拚150勝「全力以赴」　潘威倫：希望結局是好的

引退賽拚150勝「全力以赴」　潘威倫：希望結局是好的

味全龍祝福潘威倫　引退禮準備「史努比聯名茶壺」

味全龍祝福潘威倫　引退禮準備「史努比聯名茶壺」

林泓弦誤認接殺沒傳球　餅總：這是最基本觀念

林泓弦誤認接殺沒傳球　餅總：這是最基本觀念

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克　本人反應引熱議

大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

大谷翔平父親千字信祝賀：沒有真美子，就沒有今天的翔平

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克

2大谷54轟、57盜　道奇11比4落磯

3大谷父千字信曝光：沒真美子，沒翔平

4從球僮到戰友　林泓育抱緊潘威倫

5大谷本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

最新新聞

1接到大谷第54轟落磯球迷難敵魅力

2徐基麟本季難回歸　王建民提人選

3達比修有美日通算203勝追平黑田博樹霸業

4馬林魚舒馬克離隊這兩隊為可能下家

5皇家相隔9年再闖季後賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平旅美7年首奪冠！　真美子夫人＆愛犬驚喜現身

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

威能帝發現打擊區線畫歪 古久保：沒有那麼扯的事

陳晨威創下單季10轟 「原本想拚完全打擊」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366