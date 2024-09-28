快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

FIFTY-SEVEN STOLEN BASES!



Shohei Ohtani sets the single-season record by a Japanese-born player, surpassing Ichiro's 56. pic.twitter.com/W6vLy56Oh8 — MLB (@MLB) September 28, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上科羅拉多落磯隊，大谷翔平第2局敲出帶有打點的安打，並且跑出本季第57次盜壘成功，超越鈴木一朗紀錄。

今日賽前大谷翔平本季大谷翔平已經累積53轟、56盜，持續挑戰史無前例的「55轟、55盜」，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒，對上落磯隊先發投手奎安特里（Cal Quantrill）。

1局上大谷翔平首打席攻擊第1球，擊出游擊滾地球刺殺，後面赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出左外野2分打點全壘打，幫助道奇隊先馳得點。

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1局下落磯隊追回1分，2局上大谷翔平把握得點圈敲出安打，不僅有1分打點，近期得點圈12個打數，敲出11支安打，單季累積127分打點，獨居隊史第2多，上壘後跑出本季第57次盜壘成功，連續34次盜壘成功，同時超越鈴木一朗，寫下亞洲球員單季最多盜壘成功的紀錄，道奇隊單局攻下3分，取得5比1領先。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）