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徐若熙飆速158送10K白搭　味全1比3遭統一逆轉

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）
▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／天母報導

統一7-ELEVEn獅27日在天母球場對上味全龍，味全先發投手徐若熙今天是本季最終戰，繳出6局無失分好投，飆出10次三振，但第9局隊友後援砸鍋，終場1比3遭到統一逆轉，中信兄弟下半季封王魔術數字減為M3。

統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發5局用了91球，62個好球，被擊出6支安打，送出7次三振，1次觸身球，第5局雖然一度被味全攻上滿壘，還好游擊手陳聖平展現美技，攔下吉力吉撈．鞏冠的滾地球，幫助球隊化解危機。

布雷克投完5局後退場，統一改由黃竣彥接替投球，一上來先被蔣少宏擊出中外野二壘安打，接著黃竣彥因下雨場地濕滑，發生投手犯規，劉基鴻擊出游擊滾地球刺殺，但有1分打點。

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統一第9局沒有放棄，味全換上終結者陳冠偉，不料先被林佳緯擊出右外野三壘安打，又讓陳傑憲敲出二壘打，雙方比數打平，接著林安可獲得故意四壞球，壘上跑者藉由對方暴投推進，後面代打邱智呈揮出右外野安打，帶有2分打點，最後2分差勝出。

今天徐若熙先發6局，用了70球，50個好球，僅被擊出1支安打，飆出10次三振，沒有任何四死球，無失分，最快球速投到158公里，最後無關勝敗。

關鍵字： 中職味全龍

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