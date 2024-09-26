味全贏球爭冠仍「弱勢」　葉總點名郭嚴文開轟超關鍵

記者陳立勳／天母報導

味全龍26日6比2打敗統一7-ELEVEn獅，但中信兄弟贏球，下半季封王魔術數字減為M4，賽後味全總教練葉君璋坦言現況，「我們真的比較弱勢。」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

今天味全擊退統一，可惜台鋼雄鷹無力打贏中信，讓中信下半季魔術數字變成M4，味全仍以4場勝差緊追，葉君璋表示，「還是覺得把接下來的比賽，盡全力打好，這是我們可以掌握的，現在狀況來說，我們真的比較弱勢，打好每一場球，這樣就好了。」

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本場洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發6局用了96球，55個好球，包括1支全壘打，投出3次三振，3次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第10勝。

談到鋼龍連3年在中華職棒取得至少10勝，葉君璋認為，「今年鋼龍有點跌跌撞撞，還能拿下10勝，是非常不容易的事情，當然希望接下來還有幾場比賽，希望他可以調整得更到位，其實最後這幾場，狀況有慢慢恢復，只是說有比較慢一點，如果早一點調整好，對球隊幫助會更大。」

今天面對過往對戰並不理想的統一洋投勝騎士（Mario Sanchez），味全郭嚴文與張政禹各掃一發3分砲，葉君璋表示，「目前打擊狀況調整得還不錯，尤其是後段棒次，當然郭嚴文一直對我們來說，是很重要的戰力，後面棒次都調整得不錯，讓我們有更多機會。」

此役郭嚴文與張政禹各有1支安打，都是3分全壘打，而鋼龍也有6局失2分優質先發，被問到今天心目中的單場最有價值球員，葉君璋則說，「郭嚴文蠻OK的，我們被勝騎士壓制得蠻久，那支全壘打對於球隊信心有蠻大的幫助。」