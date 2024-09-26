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向潘威倫致敬　統一獅號召傳統應援助威

▲統一獅隊潘威倫引退用原始加油聲致敬。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊潘威倫引退用原始加油聲致敬。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅42歲投手潘威倫本周末將進行引退，獅隊號召球迷用最原始的加油聲，一起在台北大巨蛋及台南球場的引退儀式向潘威倫致敬。

投手在投手丘上用盡全力與打者鬥智，除了身後隊友之外，最大聲援來自看台每一個球迷的齊聲吶喊，野手有響亮氣勢磅礴的專屬應援曲，而投手則有球迷齊心喊著「三振」、「便當便當揮棒落空」，搭配鼓聲好球的節奏，還有每一個出局的樂隊響起，那是最原始為投手加油的方式。

9月28日潘威倫引退賽與隔天引退儀式，潘威倫站上投手丘，每一顆的好球，看台鼓聲響起，搭配加油棒敲打加油聲 ; 每次解決打者時，樂隊、汽笛響起，都是最大的聲援。

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透過應援傳遞到球場上給潘威倫; 獅隊邀請每一個世代的球迷，一起進場帶著懷舊的綠色、橘色的加油棒，再次進場為潘威倫嘶吼聲援。

9月28日潘威倫即將最後一次挑戰生涯150勝里程碑，這一戰更需要大家的參與，讓我們再一次攜手合作拿著四根加油棒組成一個K字，拿著潘威倫的加油標語，吹著汽笛、旋轉加油棒，向永遠的沈默王牌潘威倫致敬。

▲統一獅隊潘威倫引退用原始加油聲致敬。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊潘威倫引退用原始加油聲致敬。（圖／統一球團提供）  

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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