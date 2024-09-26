參戰大聯盟先修班　林昱珉、潘文輝入選秋季聯盟



▲林昱珉。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟秋季聯盟參賽名單公布，台灣旅美好手包括效力亞利桑那響尾蛇的左投林昱珉與費城費城人潘文輝名列其中。

本季林昱珉在2A先發19場，戰績3勝6敗，投了94.2局，被擊出104支安打，包括14發全壘打，投出90次三振，33次四壞球，9次觸身球，防禦率4.28，WHIP值1.45。

球季尾聲林昱珉被升上3A，先發4.2局，用了89球，52個好球，被擊出4支安打，投出2次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，防禦率1.93。

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22歲潘文輝本季受到傷勢影響，分別在3個層級登板，最高來到高階1A，今年出賽18場，包含5場先發，戰績0勝2敗5中繼1次救援成功，投了29.1局，送出35次三振，防禦率2.15。

今年秋季聯盟預計從美國時間10月7日開始，有多達14位百大新秀參戰，排名最高的是今年首輪第6順位、百大新秀排名第15的堪薩斯皇家隊「二刀流」卡格利諾恩（Jac Caglianone），秋季聯盟過往有不少球星都有打過，包括有貝茲（Mookie Betts）、哈波（Bryce Harper）、賈吉（Aaron Judge）、林多（Francisco Lindor）等人。



▲潘文輝。（圖／帕菲克運動行銷提供）