大谷翔平敲安跑出53盜　道奇3比6不敵洛磯中斷3連勝

Shohei Ohtani has been successful in his last 29 SB attempts ???? pic.twitter.com/coxgVrvb9y — MLB (@MLB) September 22, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在主場先發出賽，對上科羅拉多洛磯隊，此役大谷翔平3打數擊出1支安打，跑出本季第53次盜壘成功，但終場道奇3比6不敵洛磯，中斷3連勝。

今日賽前大谷翔平本季已經累積「52轟、52盜」，持續挑戰史無前例的「55轟、55盜」，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒，對上洛磯隊先發投手奎安特里（Cal Quantrill）。

一開賽洛磯隊先馳得點，第2局托爾瓦（Ezequiel Tovar）掃出左外野二壘安打，帶有2分打點，洛磯隊取得3分領先。

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第3局道奇隊打破鴨蛋，大谷翔平選到四壞球保送後，貝茲（Mookie Betts）揮出左外野2分全壘打。

第4局費杜希亞（Hunter Feduccia）敲出適時安打，有1分打點，道奇隊追平比數，後面一、三壘有人狀況下，大谷翔平遭到三振，留下得點圈殘壘。

洛磯隊第5局有分數進帳，麥馬漢（Ryan McMahon）轟出中外野陽春全壘打，再次要回領先。

9局上洛磯隊布萊克曼（Charlie Blackmon）敲出2分砲，擴大領先優勢，9局下大谷翔平擊出左外野安打，並且跑出本季第53次盜壘成功，即使道奇隊攻上滿壘，但遭到再見三振，最後3分差落敗。

總計大谷翔平3打數敲出1支安打，被三振1次，選到1次四壞球，達成本季第53盜，替球隊得到1分，打擊率0..297，連續5場有安打。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）