運動雲

>

林子偉開轟、魔神樂7.1局好投　樂天7比1打敗味全

▲樂天桃猿林子偉。（圖／樂天桃猿提供）
▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／桃園報導

味全龍20日在桃園球場對上樂天桃猿，此役樂天林子偉在相隔近2個月開轟，搭配魔神樂（Marcelo Martinez）先發7.1局失1分好投，終場7比1打敗味全，中止2連敗。

樂天第1局率先有分數進帳，林立、朱育賢分別獲得四壞球，林承飛敲出左外野二壘安打，帶有2分打點，林智平擊出游擊滾地球，藉由對方游擊手張政禹傳球失誤上壘，林承飛跑回本壘得分。

第3局樂天重啟攻勢，陳晨威擊出左外野二壘安打，梁家榮獲得四壞球保送，林智平揮出右外野二壘安打，一棒打回2分，幫助球隊把領先擴大到5分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全第5局打破鴨蛋，蔣少宏安打上壘，郭嚴文補上左外野二壘安打，郭天信擊出中外野高飛犧牲打，有1分打點。

6局下樂天再添2分，包括林子偉敲出陽春砲，個人本季第3轟，最後6分差勝出。

郭郁政先發5.2局，用了80球，54個好球，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出1次三振，3次四壞球，丟6分，5分自責分，承擔本季第3敗。

樂天洋投魔神樂先發7.1局，用了94球，被擊出7支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，僅失1分自責分，收下本季第12勝，獲選單場最有價值球員。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳冠宇出賽數創新高　忍不住誇獎王志煊

陳冠宇出賽數創新高　忍不住誇獎王志煊

陳俊秀策動投手牽制「見怪不怪」　林泓育：敢不敢而已

陳俊秀策動投手牽制「見怪不怪」　林泓育：敢不敢而已

味全龍選秀新人今年不出賽　葉總有養成考量

味全龍選秀新人今年不出賽　葉總有養成考量

樂天安排張趙紘、曾冠傑守位　何品室融秋訓加練內野

樂天安排張趙紘、曾冠傑守位　何品室融秋訓加練內野

味全改派郭郁政戰樂天　葉總原先考慮2選1

味全改派郭郁政戰樂天　葉總原先考慮2選1

再見安幫獅隊贏下重要一戰　陳鏞基想法：不要輸給投手

再見安幫獅隊贏下重要一戰　陳鏞基想法：不要輸給投手

兄弟9局張仁瑋要命失誤　陳鏞基再見安助統一5連勝

兄弟9局張仁瑋要命失誤　陳鏞基再見安助統一5連勝

張育成開轟、羅戈7局無失分　富邦1比0送台鋼5連敗

張育成開轟、羅戈7局無失分　富邦1比0送台鋼5連敗

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

宋晟睿被牽制球打到頭　兄弟球團送醫院急診

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　準備嬰兒車當伴手禮

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　準備嬰兒車當伴手禮

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

熱門新聞

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

大谷翔平罕見乾香檳慶祝　「幸運地」進季後賽、打破不名譽紀錄

快訊／大谷翔平「51-51」達陣　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

大谷50轟苦主投手鮑曼：脫帽致敬　這是我最好的投球

快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！單場3轟、10打點、2盜大爆發

生涯首次季後賽夢想成真　大谷翔平「51轟、51盜」：難忘的一天

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

2大谷翔平乾香檳慶祝打破不名譽紀錄

3快訊／大谷翔平達成「51-51」　單場3轟、10打點、2盜狂寫紀錄

4大谷翔平50轟苦主投手脫帽致敬

5快訊／大谷翔平51轟、51盜神紀錄！

最新新聞

1陳子威：大家要習慣政大會輸球

2「王者」政大踢館全一般生臺大險崩盤！

3西蒙斯連3年背傷　俠客：不想再聽藉口

4台鋼與悍將因雨本季首場和局　

5甜瓜愛子強調父親沒強迫他加入母校雪城大學

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平敲出本季第48轟　距「50-50」只差2轟2盜

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

#大谷翔平 跑出49盜追平教頭紀錄！ 離50轟50盜又更近一步

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366