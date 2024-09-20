林子偉開轟、魔神樂7.1局好投　樂天7比1打敗味全



▲林子偉。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍20日在桃園球場對上樂天桃猿，此役樂天林子偉在相隔近2個月開轟，搭配魔神樂（Marcelo Martinez）先發7.1局失1分好投，終場7比1打敗味全，中止2連敗。

樂天第1局率先有分數進帳，林立、朱育賢分別獲得四壞球，林承飛敲出左外野二壘安打，帶有2分打點，林智平擊出游擊滾地球，藉由對方游擊手張政禹傳球失誤上壘，林承飛跑回本壘得分。

第3局樂天重啟攻勢，陳晨威擊出左外野二壘安打，梁家榮獲得四壞球保送，林智平揮出右外野二壘安打，一棒打回2分，幫助球隊把領先擴大到5分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

味全第5局打破鴨蛋，蔣少宏安打上壘，郭嚴文補上左外野二壘安打，郭天信擊出中外野高飛犧牲打，有1分打點。

6局下樂天再添2分，包括林子偉敲出陽春砲，個人本季第3轟，最後6分差勝出。

郭郁政先發5.2局，用了80球，54個好球，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出1次三振，3次四壞球，丟6分，5分自責分，承擔本季第3敗。

樂天洋投魔神樂先發7.1局，用了94球，被擊出7支安打，送出6次三振，沒有任何四死球，僅失1分自責分，收下本季第12勝，獲選單場最有價值球員。