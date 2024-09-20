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樂天安排張趙紘、曾冠傑守位　何品室融秋訓加練內野

▲沈鈺傑 。（圖／記者黃克翔攝）
▲沈鈺傑。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿今年季中選秀挑中，其中張趙紘、曾冠傑先前打完U18亞洲青棒錦標賽，球團安排先到一軍隨隊觀摩，樂天桃猿副領隊沈鈺傑說明後續定位規劃。

今年樂天在季中選秀依序挑走張趙紘、何品室融、曾冠傑、王宇翔、游承勳、賴威誠、李家明、呂承諺、許賀捷、盧冠宇共10人，其中李家明已經在一軍出賽6場，防禦率5.68。

季中選秀包含張趙紘與曾冠傑都是先前U18亞青中華隊冠軍成員，9月11日起隨隊一軍，沈鈺傑表示，「張趙紘在中華隊守一壘，但球隊會讓他練二壘，曾冠傑評估比較適合守三壘。」

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至於第二輪的何品室融，已經在二軍出賽5場，打了11個打數，沈鈺傑透露，「何品室融現階段內野與外野都會練，目前外野優先，因為是他習慣的地方，之後秋訓會再評估。」

沈鈺傑說明，「如果要何品室融去守內野，主要是二壘與三壘，其實他原本國中是內野手，直到高中才去外野，外野有一定判斷能力，臂力很不錯，記得先前在東岸聯盟比賽，也有守過三壘，雖然還不是那麼熟悉，但今年季中選秀前有找他來練球，無論是守二壘或是三壘，基本動作都還在，希望他能找到固定的守備位置。」

觀察何品室融的攻擊，沈鈺傑認為，「他是打擊見長的球員，屬於中、長程打者，高三開始出現比較多長打，揮擊比較全面，談吐也不錯，如果要早點上一軍，就是守外野，但以他想法為主，秋訓會拉進來練二壘，以隊形來說會比較好。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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