鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　準備嬰兒車當伴手禮

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅配合9月台南台語月活動，今日舉辦「棒球哇咧獅臺語攏ê通」主題活動，除了邀請演唱2013年復古祭主題曲「哇咧獅」的謝銘祐擔任賽前演唱嘉賓，還邀請金鐘女星鍾欣凌來到台南球場開球，更用台語播報先發名單。

8月21日統一獅交手中信兄弟，胡智爲擔任先發投手，首局投出十分接近好球帶的球，卻被主審認定是顆壞球，進而露出「滿臉問號」的有趣表情，許多網友發現撞臉飾演《我的婆婆怎麼那麼可愛》中一角的鍾欣凌，在網路上掀起一波熱烈討論。



▲鍾欣凌與胡智爲。（圖／統一球團提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日把握台語月活動，統一獅邀請鍾欣凌與胡智爲來場「姊弟」相認，鍾欣凌提到，當時收到許多來自同事、朋友和記者的簡訊，看到網友將兩位一模一樣角度合成的相片，她馬上笑出來，直呼太像了，當下更與家人分享這趣事，最後也很驚喜收到來自統一獅的邀請，也十分開心。

鍾欣凌收到邀請時就得知要用台語播報，但原先她以為僅在問候階段才會用台語，殊不知要用台語唸出選手名字，「幸好有台語大師謝銘祐在這裡協助，因為名字讀音跟平時日常溝通用的音可能不同，但我很會用台語點餐。」鍾欣凌在賽前也將較特別的台語發音用注音或英文字母註明，更展現台語博大精深的奧妙。

鍾欣凌因為拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》的關係，對於台南並不陌生，原先預計賽後要去吃沙茶爐，但礙於小孩明天仍須上課便作罷。她說:「台南的食物很好吃，結合現代跟傳統的事物，十分有特色，交通設計十分方便，台南人也很親切。」

今日鍾欣凌更準備嬰兒車贈送給即將當爸的「弟弟」胡智爲，胡智爲則贈送實戰手套當成回禮，鍾欣凌說，「我覺得來見面，尤其是來認弟弟，應該要送個禮，所以特別請在做嬰兒用品的友人準備嬰兒車。」她開玩笑地表示，幸好雙方都已嫁娶，不然可能不會是「認親」，會因為「夫妻臉」變成「相親」。



▲鍾欣凌與胡智爲。（圖／統一球團提供）