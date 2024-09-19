大谷翔平跑出49盜追平教頭紀錄　道奇8比4擊敗馬林魚

That's 49 stolen bases for Shohei! pic.twitter.com/Iy2DB1GmML — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 18, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上邁阿密馬林魚隊，此役大谷翔平首局敲安，跑出本季第49次盜壘成功，追上道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）紀錄，繼續朝單季50轟、50盜紀錄邁進，終場道奇隊8比4擊敗馬林魚隊。

今日賽前大谷翔平本季累積「48轟、48盜」，持續挑戰「50轟、50盜」，本場擔任先發指定打擊，排在第1棒。

面對馬林魚隊先發左投維瑟斯（Ryan Weathers），大谷翔平第1局首打席擊出左外野安打，上壘後隨即跑出本季第49次盜壘成功，並藉由捕手傳球失誤上盜三壘，但後面隊友沒有發揮，道奇隊沒有得分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局上史密斯（Will Smith）掃出左外野陽春全壘打，道奇隊先馳得點。

第4局道奇隊大舉進攻，艾德曼（Tommy Edman）敲出右外野2分打點全壘打，後面赫南德茲（Enrique Hernandez）再補上一發3分砲，雙方差距擴大到6分。

道奇隊投手納克（Landon Knack）先發5局退場，被擊出2支安打，飆出7次三振，2次四壞球，無失分，收下本季第3勝。

7局下馬林魚隊追回3分，但道奇隊第8局泰勒（Chris Taylor）在滿壘狀況下敲出適時安打，一棒送回2分，雖然第9局馬林魚拿回1分，但結果仍以4分差落敗。

大谷翔平本場5打數擊出1支安打，被三振2次，打擊率0.287，本季第49盜出爐，追平道奇隊總教練羅伯斯，成為大聯盟史上日本出生球員單季第2多，紀錄保持人是鈴木一朗單季56盜。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）