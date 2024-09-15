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愛吃水餃、辣食物　杰戈明年想回富邦悍將

▲▼杰戈。（圖／富邦悍將提供）
▲杰戈。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將洋投杰戈（Jack Labosky）在831洋將登錄大限被割捨，但近期仍有在二軍出賽，談到今年短暫的中華職棒體驗，杰戈表達希望明年有機會回來富邦。

富邦上個月底在洋將登錄大限前，決定註銷杰戈，選擇留下左投班恩（Ben Braymer），加上羅戈（Nivaldo Rodriguez）、藍力（Aaron Leasher）、富藍戈（Enderson Franco）組成4洋投。

雖然在最後登錄大限被捨棄，但杰戈近期有在二軍出賽，杰戈表示，「在二軍一樣保持職業態度，差別在於出賽不一樣，球迷比較少一點。」

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杰戈認為，「被註銷在職棒是很正常的，我們有更好的投手，因為最後登錄時間快到了，球團做出這個決定也很艱難，我個人也能理解。」

7月份杰戈來到台灣，他特別提到，「來到這個球隊很好，交了很多朋友，一開始有受到時差影響，如果明年還有機會再來，會早點來調整時差，如果明年富邦給我機會，我會準備好。」

預計會跟著球隊留到球季最後，杰戈表示，「專注在個人訓練，準備下一個球季，之後回到阿拉斯加，這段時間來台灣，發現亞洲打者習性不一樣，投球策略也要做些改變。」

此外，帶著老婆與小孩來到台灣，杰戈特別感謝，「大家都很友善，有像在阿拉斯加小鎮的感覺，尤其是八方雲集的水餃很好吃，台灣很方便，本身蠻喜歡吃辣，很喜歡這邊的食物，同時有帶小朋友去台北市立動物園、高雄龍虎潭等地，並且嘗試去夜市，但因為小孩都還小，需要早點睡覺，要先讓他們睡著才能去。」

關鍵字： 中職富邦悍將

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