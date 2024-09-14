高宇杰「斷棒很值得」　平野惠一有更深期待

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟14日3比2力克味全龍，中信捕手高宇杰繳出3安猛打賞，包括第6局「斷棒」安打，貢獻勝利打點，賽後高宇杰表示，「斷棒很值得。」



▲高宇杰。（圖／中信兄弟提供）

今天高宇杰3打數擊出3支安打，包辦2分打點，最重要是第6局的斷棒安打，不僅成為勝利打點，並且獲選單場最有價值球員。

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談到今天高宇杰表現，平野惠一提到，「從春訓就說高宇杰是非常好的打者，與其對於打擊來說，身為一個捕手，帶領球隊取得勝利，蹲捕方面做得很好，給他很高分。」

平野惠一舉例，「象騎士（Angel Sanchez）有很多不錯的球種，這麼好的投手要如何發揮，可以變得更好，這是高宇杰需要努力加油的地方，雖然現在有投手主導配球的趨勢，但希望他可以變成深受投手信賴的好捕手。」

今日出現3安猛打，高宇杰坦言，「剛好都很幸運可以穿越，很高興可以建功，斷棒很值得，有幫助到球隊。」

至於今天與象騎士的搭配，高宇杰透露，「局與局有溝通，用最好的球去攻擊好球帶，今天都有控制在低角度，今天有很多球都很關鍵，守備就是盡量幫助投手，成績是大家的。」

前一場球隊慘遭樂天桃猿逆轉，高宇杰表示，「上一場已經失敗，已經過去了，休息室氣氛不要掉下來，還是要幫球隊加油。」