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兄弟2次領先8分被翻盤　平野談牛棚：棒球本來就困難

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟前天原本8比0領先，但後面牛棚爆炸，結果慘遭逆轉，中信兄弟日籍總教練平野惠一坦言，「棒球本來就很困難。」

前天中信錯過8分優勢，今年第2次在8分領先樂天狀況下被逆轉，平野惠一表示，「棒球本來就是很困難，發生上一場比賽的狀況，雖然先前戰績不錯，但還是會被檢討，雖然大家在說調度問題，但把選手放上場，就是信任他們。」

對於投手調度方面，平野惠一認為，「這個問題很難回答，因為包括戰術、調度，都是不太能透露，會盡力協助選手調整，目前比較仰賴洋投，牛棚戰力則是呂彥青與吳俊偉，比較薄弱是第6局和第7局，牛棚如何去競爭，這是我們目前比較大的問題。」

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平野惠一提到，「希望中繼投手有強烈的競爭意識，搶下這個位置，誰能夠穩定表現，在現有陣容上運用，如果有人可以站穩6、7局，內部競爭之下，會更有競爭力。」

不過平野惠一也替選手講話，「選手也滿可憐，之前都壓制得很好，但一場被逆轉就被人家罵。」

樂天進攻能力強大，平野惠一認為，「樂天打線真的很強，打擊能力非常好，但昨天對富邦又打不出來，每天都有不同變化，也是因為這樣，各隊差距其實沒有很大。」

此外，前天蔡齊哲中繼0.1局，丟掉5分自責分，承擔最後敗投，平野惠一觀察，其實上半季前段也有狀況不好的時候，但後來有調整回來，希望繼續努力去調整。」

關鍵字： 中職中信兄弟

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