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羅戈緊身衣「都穿深藍色」　申皓瑋轟破魔咒：每棒壓力都大

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將13日4比0完封樂天桃猿，富邦洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）比賽中間被要求更換緊身衣，但絲毫不受影響，繳出7局無失分，賽後羅戈表示，「季初到現在都是穿深藍色。」

▲富邦悍將洋將羅戈。（圖／富邦悍將提供）
▲羅戈。（圖／富邦悍將提供） 

本場羅戈先發7局用了98球，70個好球，被擊出5支安打，投出7次三振，1次四壞球，1次觸身球，無失分，拿到本季第9勝，近期則是6連勝，獲選單場最有價值球員。

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談到今天投球內容，羅戈表示，「今天是非常好的比賽，做了很多功課，為了這場比賽，因為樂天是很難纏的對手。」

比賽中間因為緊身衣顏色與球隊不一致，被要求更換，羅戈坦言，「從季初到現在，都是穿深藍色，今天才說不能穿這個顏色，只知道不能穿白色，但裁判要我換，我就換下來，把自己準備好，專注在投球內容，不管發生什麼情況。」

今天申皓瑋扛下富邦第4棒，第4局掃出左外野2分打點全壘打，破除富邦本季「第4棒0全壘打」魔咒。

昨天才慶祝27歲生日，申皓瑋透露，「昨天有吃飯慶生，球隊剛好休息，不然可能會被砸蛋糕，今天蠻開心在27歲生日後的第一天就能敲出全壘打。」

申皓瑋表示，「前一個打席被直球三振，位置不太好攻擊，第4局那個打席，剛好有打到失投球，其實打每一棒壓力都蠻大，打每一棒都想為球隊建功，可能也是運氣，自己蠻開心。」

關鍵字： 中職富邦悍將影音

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