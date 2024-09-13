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羅戈被抓緊身衣違規險衝突　鋒總緩頰：想法不一樣

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）
▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將13日4比0完封樂天桃猿，富邦洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）比賽中間被要求更換緊身衣，讓富邦投手教練不高興，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「想法不一樣。」

今天比賽進行到4局下結束，羅戈因緊身衣顏色和其他隊友不同，被裁判要求更換，讓富邦投手教練郭勇志不太高興，差點與二壘審楊崇煇發生衝突，還好陳金鋒出來化解，最後事件順利落幕。

談到當下狀況，陳金鋒表示，「顏色是有規定，之前羅戈就有穿，為什麼這個時刻，就是順順的，如果是第1局或者之前就發現跟我們說，投手感覺好的時候在說，可能會影響投球節奏，當然規定是規定，還是要遵守。」

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陳金鋒認為，「羅戈在那個時間點投球感覺很好，可能投球感覺會跑掉，其實他一直都蠻穩定，有時候用球數偏多，投到第5局就很多，今天投到第7局都蠻不錯。」

同時陳金鋒透露，「上去有跟裁判講，如果早一點說，投手在乎的是投球感覺，主要是這個癥結點，其實沒什麼事，那個時間點大家都會有想法，也沒有對錯，只是想法不一樣，裁判也是執行該執行的工作，也沒有什麼錯誤，只是那個時間點感覺不是那麼好。」

另外，今天擔任富邦第4棒的申皓瑋，第4局掃出左外野2分打點全壘打，破除富邦本季「第4棒0全壘打」窘境。對此陳金鋒只說，「加油，那個位置不是那麼好打，大家就是加油。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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