樂天大演逆轉秀　單局灌7分斬斷兄弟4連勝



▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟12日在桃園球場交手樂天桃猿，此役中信前2局取得8比0領先，沒想到樂天一路追趕，單場揮出20支安打，追平本季球隊最多，其中第7局灌進7分超前，終場13比8逆轉中信。

比賽一開局中信隨即發動攻勢，面對樂天先發左投肯特（Matt Kent），開路先鋒詹子賢安打上壘，宋晟睿遭到觸身球保送，陳子豪、曾頌恩、王威晨分別敲安，各有1分打點。

2局上中信持續搶攻，單局出現5支安打，包括江坤宇掃出左外野3分打點全壘打，個人本季第2轟，幫助球隊擴大到8比0領先。

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樂天2局下打破鴨蛋，朱育賢擊出二壘打，蔡鎮宇補上安打，一、三壘有人，馬傑森擊出游擊滾地球刺殺，有1分打點，第3局樂天朱育賢打回三壘上的隊友，樂天追到6分差。

第6局樂天進攻，蔡鎮宇、馬傑森擊出安打，代打林智平敲出左外野深遠飛球，球反彈回到場內，現場以為是全壘打，放起慶祝煙火與燈光秀。

但經過重播輔助判決，裁判認定仍然是比賽進行中，其中林智平以為是全壘打放慢腳步，在二壘遭到觸殺，而蔡鎮宇回到本壘得分，至於原本跑回本壘得分的馬傑森，則是回到三壘，雖然樂天日籍總教練古久保健二出來抗議，依舊維持原判，中信換投魏碩成，宋嘉翔擊出中外野安打，再打下1分，樂天追到4比8。

樂天沒有放棄，第7局展開反攻，滿壘狀況下，馬傑森擊出二壘打，先送回2分，林子偉補上右外野安打，有1分打點，宋嘉翔擊出高飛犧牲打，幫助球隊扳平比數。

不過樂天攻勢還沒有結束，林立、陳晨威連續安打，樂天10比8反超，中信投手蔡齊哲被打退場，換上呂彥青接替，一上來被梁家榮敲安，樂天單局攻得7分逆轉，8局下林立適時安打，再打回2分，最後5分差勝出，斬斷中信4連勝。

馬傑森單場3安、3打點，獲選單場最有價值球員，林立則是貢獻勝利打點，繼今年4月7日克服8分落後，今天樂天再次演出8分差逆轉秀，成為史上第一支單季兩次8分（含以上）逆轉勝的球隊。