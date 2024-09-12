樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟12日在桃園球場交手樂天桃猿，第6局樂天代打林智平掃出左外野飛球打到全壘打牆上方的黃色護墊反彈回來，球場關燈放起全壘打慶祝煙火及燈光秀，林智平以為開轟放慢腳步，卻在二壘被觸殺，經由電視重播輔助判決維持非全壘打原判，林智平的全壘打空歡喜一場。

第6局樂天進攻，蔡鎮宇、馬傑森擊出安打，代打林智平敲出左外野深遠飛球，球反彈回到場內，現場立即放起慶祝煙火及燈光秀，裁判本來要舉右手判全壘打，仔細一看，馬上把手收回來，做出雙手平攤的手勢，代表不是全壘打，林智平以為是全壘打，未全力跑壘，結果被回傳球觸殺在二壘，但蔡鎮宇跑回到本壘，馬傑森停在三壘。

裁判主動進行重播輔助判決，結果判決不是全壘打而是比賽進行中，林智平被觸殺出局，一、三壘跑壘員蔡鎮宇及馬傑森皆得分。桃猿總教練古久保出來抗議，但不被採納。裁判再度開會後又進行判決修正，馬傑森要停在三壘。之後中信兄弟換投手，宋喜翔打出安打送回馬傑森，追成4比8。

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比賽一開局中信隨即發動攻勢，面對樂天先發左投肯特（Matt Kent），開路先鋒詹子賢安打上壘，宋晟睿遭到觸身球保送，陳子豪、曾頌恩、王威晨分別敲安，各有1分打點。

2局上中信持續搶攻，單局出現5支安打，包括江坤宇掃出左外野3分打點全壘打，個人本季第2轟，幫助球隊擴大到8比0領先。

樂天2局下打破鴨蛋，朱育賢擊出二壘打，蔡鎮宇補上安打，一、三壘有人，馬傑森擊出游擊滾地球刺殺，有1分打點，第3局樂天朱育賢打回三壘上的隊友，樂天追到6分差。



▲林智平。（圖／記者黃克翔攝）