運動雲

>

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟12日在桃園球場交手樂天桃猿，第6局樂天代打林智平掃出左外野飛球打到全壘打牆上方的黃色護墊反彈回來，球場關燈放起全壘打慶祝煙火及燈光秀，林智平以為開轟放慢腳步，卻在二壘被觸殺，經由電視重播輔助判決維持非全壘打原判，林智平的全壘打空歡喜一場。

第6局樂天進攻，蔡鎮宇、馬傑森擊出安打，代打林智平敲出左外野深遠飛球，球反彈回到場內，現場立即放起慶祝煙火及燈光秀，裁判本來要舉右手判全壘打，仔細一看，馬上把手收回來，做出雙手平攤的手勢，代表不是全壘打，林智平以為是全壘打，未全力跑壘，結果被回傳球觸殺在二壘，但蔡鎮宇跑回到本壘，馬傑森停在三壘。

裁判主動進行重播輔助判決，結果判決不是全壘打而是比賽進行中，林智平被觸殺出局，一、三壘跑壘員蔡鎮宇及馬傑森皆得分。桃猿總教練古久保出來抗議，但不被採納。裁判再度開會後又進行判決修正，馬傑森要停在三壘。之後中信兄弟換投手，宋喜翔打出安打送回馬傑森，追成4比8。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽一開局中信隨即發動攻勢，面對樂天先發左投肯特（Matt Kent），開路先鋒詹子賢安打上壘，宋晟睿遭到觸身球保送，陳子豪、曾頌恩、王威晨分別敲安，各有1分打點。

2局上中信持續搶攻，單局出現5支安打，包括江坤宇掃出左外野3分打點全壘打，個人本季第2轟，幫助球隊擴大到8比0領先。

樂天2局下打破鴨蛋，朱育賢擊出二壘打，蔡鎮宇補上安打，一、三壘有人，馬傑森擊出游擊滾地球刺殺，有1分打點，第3局樂天朱育賢打回三壘上的隊友，樂天追到6分差。

▲▼0819 中華職棒統一獅對樂天桃猿-林智平。（圖／記者黃克翔攝）
▲林智平。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

今年「換了一個身體」　高宇杰想再打12強

今年「換了一個身體」　高宇杰想再打12強

威斯佛投1局「手指破皮」　本周不會上一軍

威斯佛投1局「手指破皮」　本周不會上一軍

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

黃子鵬「完美表現」沒勝投　古久保遇過更悲情投手

黃子鵬「完美表現」沒勝投　古久保遇過更悲情投手

12強「怕身體負荷不了」　陳俊秀有向曾總報備

12強「怕身體負荷不了」　陳俊秀有向曾總報備

魔鷹開轟包辦4打點　台鋼6比3力克味全

魔鷹開轟包辦4打點　台鋼6比3力克味全

優質先發助富邦贏球　藍力：球隊氣氛越來越好

優質先發助富邦贏球　藍力：球隊氣氛越來越好

藍力「今天控球好」　鋒總談王苡丞：球種辨別還要學習

藍力「今天控球好」　鋒總談王苡丞：球種辨別還要學習

王苡丞開轟、藍力7局好投　富邦5比1擊退統一

王苡丞開轟、藍力7局好投　富邦5比1擊退統一

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

熱門新聞

快訊／戴資穎驚傳退賽　香港羽球公開賽止步女單16強

快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵　高承睿闖澳門站8強

大谷翔平敲超速彈47轟！破個人新高再追上秋信守亞洲最狂紀錄

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

兄弟本周4洋投策略搶勝　吳哲源本季報銷

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎退賽　香港羽球公開賽止步16強

2撂倒世界第7中國強敵　高承睿挺進8強

3大谷超速彈47轟！再平亞洲最狂紀錄

4兄弟超全年第一　餅總發現有改變

5兄弟本周4洋投　吳哲源本季報銷

最新新聞

1林智平飛球直衝　馬傑森不知所措

2林智平誤會開轟　古久保談兩度大逆轉

3王冠閎下一步　挑戰全民運水上救生

4戴資穎香港賽傷退　下周中國公開賽待評估

5樂天逆轉秀　單局7分斷兄弟4連勝

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

周佳樂罵髒話沒有針對　陳金鋒向裁判求情：能不能給年輕人機會

「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成

黃子鵬好投+宋嘉翔強肩！　兄弟教頭：雙殺是贏球關鍵

每次先發必備儀式！　猛登鬍子翹翹投球更順

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366