「我相信富邦可以！」　陳念琴本人認證有像張育成



▲富邦悍將邀請陳念琴開球。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將11日在新莊主場出賽，賽前邀請今年巴黎奧運拳擊銅牌陳念琴擔任開球嘉賓，並且替富邦帶來正能量，喊出「我相信富邦可以！」

今天受邀來到新莊球場開球，賽前帶領富邦喊口號，陳念琴表示，「想說把氣勢帶給球迷與團隊，前一次在大巨蛋沒有做動作，比較謹慎一點，這次希望把所有力量傳遞給他們，加油的時候，有喊了一句我相信富邦可以。」

由江少慶擔任接球捕手，陳念琴笑說，「沒有傷到球員就好，希望大家有健康的身體，不過江少慶是蠻帥的。」

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陳念琴透露，「原本想找高國麟學長擔任接球捕手，比賽期間國麟學長都有關注我的比賽，每場比賽結束都有給我鼓勵，也都是互相，運動員保持良好的友誼。」

已經參與過4次開球，陳念琴表示，「感覺很不錯，之前都沒有來過，今天是第一次來到新莊主場開球。」

先前陳念琴在巴黎奧運拿下銅牌的神情，網友認為與張成有些神似，陳念琴坦言，「今天看到本人覺得有像，張育成學長本人也很活潑。」

至於後續訓練安排，陳念琴表示，「目前以協助學弟妹備戰賽事為主，預計明年1月重啟訓練，還會跟教練討論。」



▲富邦悍將邀請陳念琴開球。（圖／富邦悍將提供）