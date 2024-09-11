大谷翔平遭今永封鎖、山本由伸飆8K　道奇單局3失誤被逆轉

Shota vs. Shohei



Shota Imanaga got the best of his former WBC teammate tonight. pic.twitter.com/pt2vtKUhOs — MLB (@MLB) September 11, 2024





記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在主場先發出賽，對上芝加哥小熊隊，此役大谷翔平遭到壓制，4打數沒有安打，第8局道奇隊發生3次失誤，單局狂丟5分，終場3比6被小熊逆轉。

本場除了大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，道奇隊投手山本由伸今天傷癒歸隊先發，對上小熊隊左投今永昇太，鈴木誠也扛下小熊隊先發第3棒，史上第二次出現4位日籍球員同場先發，其中2名日籍先發投手和2名野手的組合，則是史上首次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時今天也是繼2012年德州遊騎兵隊達比修有與西雅圖水手隊岩隈久志之後，再次有第一年旅美的日本新人投手同場對決。

今日對決同胞今永昇太，大谷翔平打擊前特別致意，兩人第1局首打席交手，擊出游擊後方飛球遭到接殺，2局上小熊隊先得到1分，2局下艾德曼（Tommy Edman）掃出左外野陽春全壘打，道奇隊追平比數。

3局下道奇隊無人出局一、二壘有人，大谷翔平擊成一壘滾地球，結果形成雙殺，但第4局艾德曼又掃出陽春砲，幫助道奇隊取得領先。

山本由伸在教練團設定用球數狀況下，投完4局用了59球，42個好球，被擊出3支安打，送出8次三振，沒有任何四死球，失掉1分自責分，無關比賽勝敗。

5局下道奇隊再添分數，蒙西（Max Muncy）轟出陽春砲，後面大谷翔平擊出右外野深遠飛球，可惜在全壘打牆前遭到接殺。

小熊隊第8局大有斬獲，雖然只出現2支安打，但利用對手守備發生3次失誤，一舉攻下5分反超，9局下蒙西揮出中外野眼看就是全壘打的深遠飛球，沒想到被阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）超級美技接殺，最後道奇隊3分差落敗。

今永昇太先發7局，用了89球，58個好球，被敲出7支安打，包括3發陽春砲，投出4次三振，沒有任何保送，丟掉3分自責分，收下本季第13勝。

此外，鈴木誠也3打數擊出2支安打，有1分打點，替球隊跑回1分，被三振2次，本季打擊率0.273。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）