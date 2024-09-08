任務交給伍鐸使命必達　葉總：這場沒有例外

記者陳立勳／桃園報導

味全龍8日4比1打敗樂天桃猿，味全洋投伍鐸（Bryan Woodall）7局失1分，賽後味全總教練葉君璋大讚，「每次有任務交給他，就會表現給你看。」



▲伍鐸。（圖／味全龍隊提供）

今天伍鐸重返一軍先發，7局用了75球，54個好球，被敲出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第4勝，中止先發7連敗，獲選單場最有價值球員。

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談到伍鐸表現，葉君璋坦言，「每次有任務交給他，就會表現給你看，這一場沒有例外。」

先前伍鐸先發7連敗，葉君璋表示，「有跟他討論，投球角度有一點變，可能因為狀況沒有很好，動作沒有那麼固定，就會多少影響到，有時候球隊打擊狀況沒有很好，多少也會影響，沒辦法得分的時候，投手會有壓力，沒辦法平常心去投。」

葉君璋認為，「下半季打擊狀況與得分效率都是好蠻多，有好的互動，投手相信打者可以打分數，投手就更敢投，投手好，打者就比較好放心，現在球隊產生這種氛圍。」

今天味全打者不時採取短打或是盜壘戰術，葉君璋表示，「很多時候是選手想要幫助球隊推進，這一點蠻好的，盜壘也都是選手自己跑，有感覺就做自己想做的事情，剛好有達到好的效果。」