大谷翔平4打數掛蛋　道奇7比2打敗守護者



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在主場先發出賽，對上克里夫蘭守護者隊，本場大谷翔平4打數沒安打，但道奇隊靠著手局狂攻6分，終場7比2打敗守護者隊。

昨天大谷翔平敲出本季第45轟，同時累積46次盜壘成功，持續往50轟、50盜紀錄挑戰，今天擔任先發指定打擊，排在第1棒。

面對守護者隊先發投手威廉斯（Gavin Williams），第1局首打席看中第1球擊出右外野深遠飛球，可惜是界外全壘打，最後結果擊出游擊滾地球刺殺出局。

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道奇隊第1局大舉進攻，藉由對方投手連丟3次四壞球保送，艾德曼（Tommy Edman）擊出場地規則二壘打，先送回2分，拉克斯（Gavin Lux）左外野高飛犧牲打，有1分打點，羅哈斯（Miguel Rojas）補上右外野安打，又打下1分，守護者隊緊急換投阿維拉（Pedro Avila）接替，不料一上來就被帕黑斯（Andy Pages）掃出2分砲，後面大谷翔平單局第2次打擊，擊出二壘滾地球刺殺，才總算結束這半局。

開局先被攻下6分，2局上守護者隊打破鴨蛋，湯瑪斯（Lane Thomas）揮出中外野2分打點全壘打，不過道奇隊第4局貝茲（Mookie Betts）敲出陽春砲，幫助球隊5分差勝出，中止2連敗。

總計大谷翔平4打數沒有發揮，沒有出現安打，被三振1次，打擊率降到0.289，本季全壘打產量停留在45轟。