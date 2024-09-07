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樂天開局4分攻破徐若熙　味全中斷6連勝

記者陳立勳／桃園報導

味全龍7日在桃園球場交手樂天桃猿，此役樂天首局攻破味全王牌投手徐若熙，一舉攻下4分，其中朱育賢3安猛打賞，包辦3分打點，加上魔神樂（Marcelo Martinez）7局無失分，終場9比3打敗味全。

今天味全推出徐若熙先發，沒想到第1局碰上大亂流，林立擊出左外野二壘安打，梁家榮擊出游擊滾地球藉由失誤上壘，朱育賢敲出二壘打，先送回1分，接著林智平補上二壘打，帶有2分打點，後面余德龍再敲安打，又得到1分，樂天單局攻下4分。

第2局樂天攻勢還沒有結束，張閔勛遭到觸身球，陳晨威、梁家榮、朱育賢連續安打，再添得2分，徐若熙投完2局退場。

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總計徐若熙先發2局，用了54球，38個好球，被擊出7支安打，有2次三振，1次觸身球，失6分，4分自責分，吞下本季第4敗，單場失分追平個人最多。

樂天第4局和第5局再得3分，雖然味全第8局追回3分，包含鄭鎧文掃出2分砲，但最後仍以6分差落敗，中斷6連勝，樂天打線方面敲出15支安打，朱育賢包辦3安、3打點，表現最為出色。

樂天先發投手魔神樂先發7局用了91球，66個好球，被擊出3支安打，送出9次三振，無失分，拿到本季第第11勝，獲選單場最有價值球員。

▲樂天桃猿朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）
▲朱育賢。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 中職樂天桃猿

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