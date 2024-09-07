徐若熙局數達標就關機　葉總：打進季後賽也一樣



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍本土王牌投手徐若熙近4場投出優質先發，今天重返一軍先發，球隊控管年度投球局數，味全總教練葉君璋表示，「今年局數不會到3位數。」

前年徐若熙動了右手肘韌帶置換手術，去年季中回到一軍，一路投到總冠軍戰與季後的亞洲棒球錦標賽，控管年度投球局數，今年季中曾調往牛棚出賽，最近4場先發，全部都是優質先發。

今年徐若熙已經投了80.1局，葉君璋表示，「以今年來說，本來醫生的想法，以過往文獻來說，大概就是剩2局，但後來跟醫生討論，以每場大概5局到6局，例行賽大約就是2場到3場，設定今年的局數就是不要達到3位數，即使球隊打進季後賽也是這樣，按照醫生建議去計劃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋坦言，「以保護球員和球隊的最大利益來說，徐若熙畢竟是球隊的資產，不希望因為這樣讓他又受傷，後面又復健，這樣才是最大的利益，基本上就是按照與醫生討論的結果，否則對他來說是很大的風險。」

至於年底世界12強賽，葉君璋認為，「如果徐若熙多投的話，只要受傷了，後面任何比賽就沒有機會了，國家需要他，前提是健康，有辦法表現出應該有的水準，如果沒有健康，那就什麼都沒有。」