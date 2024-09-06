樂天桃猿回饋基層　捐贈新明國中、龜山國小球具



▲樂天桃猿捐贈新明國中、龜山國小球具。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿今日賽前邀請桃園市新明國中、桃園市龜山國小棒球隊球員至全猿主場，並在場內舉行繞場儀式，此外，為了協助基層棒球發展，樂天桃猿球團也捐贈兩校球具。

新明國中在今年世界次青少棒錦標賽取得世界冠軍；龜山國小則在威廉波特世界少棒錦標賽奪下亞軍，兩校皆為桃園市學校，身為在桃園深耕的職棒球隊，樂天桃猿球團於今日賽前邀請兩校球員至全猿主場，繞行球場接受球迷歡呼喝采，一同分享榮耀，並由龜山國小賴承希、新明國中胡冠威為比賽開出好球，龜山國小余家睿、新明國中劉桓宇則擔任打者。

為了支持基層棒球，在賽前繞場儀式後，樂天球團由副領隊沈鈺傑代表捐贈兩校各700顆棒球及球褲；沈副領隊今年恰巧為威廉波特賽事球評，也以個人名義捐贈兩校打擊手套，幫助基層棒球發展；樂天球團表示，基層棒球是職業棒球的根，希望這群小球員能夠持續朝著棒球的路前進。

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樂天球團每年休賽季期間皆安排球星至桃園市各行政區學校棒球隊或社團進行校園巡迴活動，不只有可以學習專業知識的棒球教室，還有小球員們喜歡的提問時間，讓他們更瞭解職棒，期望透過相關活動，回饋並帶動台灣基層棒球。