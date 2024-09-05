控球出狀況「心急」　呂詠臻看影片找到原因



▲呂詠臻。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

味全龍投手呂詠臻這兩年成為球隊牛棚要角，去年投出生涯年，先前遇到控球問題，經過調整之後，9月1日重回一軍，檢討先前問題，呂詠臻認為，「身體機制出問題。」

去年呂詠臻出賽35場，投了39.2局，防禦率1.82，今年表現不算差，38場出賽，投了29局，防禦率3.72，但近期投球出現狀況，突然會出現找不到好球帶的狀況，8月19日被放到二軍。

先前味全龍總教練葉君璋提到，有跟呂詠臻提醒一下，有時候狀況沒有那麼好，就是調整一下，經過調整之後，應該會不錯。

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9月1日呂詠臻回歸一軍，呂詠臻表示，「主要是身體機制出問題，調整身體的連動，那陣子身體疲勞，沒辦法做到平常做的事情，有經過調整。」

呂詠臻表示，「有看過影片，發現動作的節奏不是很好，在二軍每天去感受，把每天事情做好。」

呂詠臻表示，「先前遇到狀況，瞭解這是一個過程，當然壓力比較大，沒辦法幫助球隊，內心當然會急，總教練與隊友們給我很多鼓勵。」

呂詠臻表示，「去年下半季有遇過類似的狀況，每次遇到問題，都是學習的機會，回一軍之前在二軍出賽，都是一步一步調整上來。」