快訊／中華21比0扣倒泰國　複賽首戰對決日本



▲張趙紘。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／天母報導

U18亞青賽中華隊4日預賽第3場面對泰國隊，中華隊派出哀宥宇掛帥先發，此役中華隊敲出11支安打，搭配5任投手壓制，終場5局提前以21比0扣倒泰國隊，預賽3戰全勝，取得A組第一晉級複賽，後天複賽首戰對決日本。

前天中華隊預賽首戰1比0完封韓國，昨天第二場因巴基斯坦人數不足，裁定中華隊7比0獲勝，今天對上泰國，挑戰3連勝晉級複賽。

中華隊首局發動攻勢，全紹凱選到四壞球，柯敬賢敲出二壘打，曾冠傑獲得四壞球，滿壘狀況下，蔡琞傑敲出適時安打，帶有2分打點，藉由對方回傳球失誤，曾冠傑也跑回本壘得分。

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但中華隊攻勢還沒有結束，接著張育豪敲出游擊方向內野安打，再打下1分，黃天賜獲得四壞球，對方投手出現暴投送1分，後面曾聖安被保送，劉承佑敲出三壘打，再攻下2分，單局攻下7分。

2局下張育豪擊出高飛犧牲打再添1分，第3局中華隊大舉進攻，單局打了18人次，總共得到13分，最後大比分差勝出，打線方面張趙紘雙安、4打點，表現最為突出，後天中華隊複賽首戰，將交手同為預賽3戰全勝的日本。

本場中華隊投手輪番上陣，先發投手哀宥宇1局被擊出2支安打，投出2次三振、陽念希中繼1局，連續飆出3次三振，最快球速151公里，接著陳世展1局投出1次三振，邱立璿1局投出1次觸身球，曾偉喆成功收尾最後一局，5名投手都沒有失分。