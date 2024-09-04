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世界棒球最新排名公布　中華隊躍升2名到第3位

▲2024年U15世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）
▲U15世界盃中華隊。（圖／中華棒協提供）  

記者陳立勳／綜合報導

U15世界盃棒球賽中華隊獲得季軍，根據世界棒壘球總會官網公布，中華隊上升2個名次，變成世界第3位，日本依舊維持世界第1。

中華隊本來世界排名第5，由於U15世界盃棒球賽拿到第3名，獲得較多積分，以3706分從第5升上第3位，提升2個名次。

日本隊在U15世界盃奪奪冠，除了U12 賽事之外，包括世界12強賽、奧運、世界棒球經典賽都拿過冠軍，日本總計積分4899分，排在世界第1。

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排名第二名是墨西哥隊的4063分，美國下降1名變成第4名，委內瑞拉上升1位變成第5，韓國下降2名變第6，荷蘭是歐洲排名第一的國家，排名在第7。

其中前12名之中，波多黎各和哥倫比亞進步幅度最大，分別上升兩名，排在第10名和第11名。

尼加拉瓜上升3名位，成為世界第17名，也是世界前25名中，上升幅度最大，而巴哈馬和波蘭進步最大，分別上升12位變成47名以及上升11名，變成61名。

這次積分計算包括4年內國際錦標賽成績，包括U15世界盃、U12以及U18世界盃、歐洲資格賽、U15 泛美預選賽成績、歐洲錦標賽預選賽等賽事。

下一次世界排名更新將於9月6至15日舉行的U23世界盃錦標賽之後發布。

關鍵字： 中華隊棒球

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