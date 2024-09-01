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曾峻岳9局救援砸鍋　高宇杰3分彈助兄弟單周5戰全勝

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）
▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／新莊報導

中信兄弟1日在新莊球場面對富邦悍將，原本富邦第5局攻下5分逆轉，沒想到第9局終結者曾峻岳救援失敗，單局丟掉4分，包括高宇杰一發超前3分砲，終場5比8遭到逆轉，吞下4連敗，中信本周5戰全勝。

富邦今天派出洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，但第2局被中信率先得分，陳俊秀藉由失誤上壘，曾頌恩、江坤宇串連安打，先送回1分，接著發動雙盜壘成功，曾頌恩跑回本壘得分。

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第4局中信許基宏、曾頌恩、江坤宇連續安打，滿壘狀況下，岳東華擊出中外野高飛犧牲打，有1分打點，5局上張志豪掃出陽春砲，個人本季第6轟，幫助中信握有4分領先。

面對中信新洋投象騎士（Angel Sanchez），富邦打線前面悶了4局，5局下展開反攻，戴培峰安打上壘，高國麟選到四壞球，蔡佳諺擊出一壘滾地球，打到壘包形成場地安打，先得到1分。

富邦攻勢還沒有結束，葉子霆、李宗賢敲出安打，各打下1分，張育成獲得四壞球，申皓瑋補上中外野安打，打下追平分，接著董子恩補上左外野安打，送回超前分。

第9局富邦換投曾峻岳，一上來先被許基宏擊出中外野安打，接著詹子賢敲出二壘打，中信扳平比數，後面江坤宇安打上壘，高宇杰一棒掃出左外野3分打點全壘打，替整場比賽定調，中信拿到5連勝。

羅戈投完6局退場，用了98球，59個好球，被擊出7支安打，包括1發全壘打，送出7次三振，1次四壞球，可惜勝投被隊友砸鍋。

中信新洋投象騎士一軍初登板，5局用了80球，51個好球，被敲出8支安打，投出4次三振，3次四壞球，丟掉5分自責分，最後逃過敗投。

關鍵字： 中職富邦悍將

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