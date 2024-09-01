大幅領先盜壘「潛規則」　平野惠一：日職也會在意



▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹外野手陳文杰昨天在球隊領先大比分狀況下盜壘，引起樂天桃猿日籍總教練古久保健二不太高興，中信兄弟日籍總教練平野惠一認為，「日職也會在意。」

昨天陳文杰在球隊10比6領先時盜壘，讓古久保不悅。陳文杰昨天賽後提到，是自己錯了，當時專注在比賽，沒有注意到分數，今天再向古久保致意。

對於球場上的潛規則，平野惠一坦言，「日職也會在意這個，選手如果專注在場上，難免有時候沒有想到那麼多細節，這時候教練或隊友就要提醒，日本教練會確實告訴選手，比如有雙位數分差、投手投0好3壞時，這就是所謂的潛規則，否則可能下一棒就會被丟觸身球。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一坦言，「像是昨天的狀況，昨天當下樂天一壘手是沒有站在壘包上，就是告訴對手，會讓對手產生情緒，這部份是可以避免。」

今天中信新洋投象騎士（Angel Sanchez）首度在一軍登板，平野惠一表示，「很期待今天他的表現，來台灣有一段時間，之前比較沒機會在一軍出賽，準備時間比較長一點，對於洋將來說，是比較辛苦的過程，希望他今天拿出實力。」

另外，平野惠一提到，「球隊目標是追求最好的4洋投，先發輪值會考慮洋投身體狀況，還是要跟投手教練討論，但還是很期待土投更有競爭力。」