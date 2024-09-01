大谷翔平國聯雙冠王　改寫8月打擊超狂紀錄

THE BIG THREE GO BACK-TO-BACK-TO-BACK! pic.twitter.com/M8RpAB0JoO — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 1, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天對戰響尾蛇，首局首打席掃出本季第44轟，目前不僅暫居國家聯盟打擊雙冠王，8月好表現也改寫紀錄。

今天大谷翔平5打數敲出1支安打，唯一安打就是陽春全壘打，還有一支高飛犧牲打，貢獻2分打點，穩居國家聯盟全壘打王。

同時大谷翔平目前累積98分打點，在國家聯盟與亞特蘭大勇士隊強打歐祖納（Marcell Ozuna）並列打點王，後續將繼續挑戰史無前例「50轟、50盜」紀錄。

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大谷翔平在8月火力驚人，依據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，8月大谷翔平同場繳出至少1轟、1盜的比賽有6場，獨居史上單月最多，超越1975年6月摩根（Joe Morgan）、1973年7月哈波（Tommy Harper）、2019年9月孟德西（Adalberto Mondesi）的單月5場紀錄，單月6場也寫下大聯盟1900年以來新紀錄。

大谷翔平在8月累積12轟、15盜，是史上第2個在單月達到至少「10轟、15盜」球員，前一人是2004年8月貝爾川（Carlos Beltran），另外，大谷翔平本季有11場開轟加上盜壘表現，目前紀錄是1986年韓德森（Rickey Henderson）所保持的13場。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）