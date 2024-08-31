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大谷翔平43轟、43盜史上第一人　道奇10比9險勝響尾蛇

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天在客場先發出賽，對上亞利桑那響尾蛇隊，大谷翔平第8局掃出左外野陽春全壘打，本季第43轟出爐，同時今天跑出第43盜，，成為大聯盟史上第一個43轟、43盜球員，終場道奇10比9擊退響尾蛇，打下3連勝。

昨天大谷翔平5打數沒有安打，本季已累積42轟、42盜，今天擔任先發指定打擊，排在第1棒，面對響尾蛇隊先發投手加倫（Zac Gallen），1局上首打席鎖定第一球，敲出右外野二壘安打，弗里曼（Freddie Freeman）掃出2分砲，替球隊先持得點。

響尾蛇隊1局下隨即發動反攻，貝爾（Josh Bell）把握得點圈敲出安打，先追回1分，後面蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）高飛犧牲打，幫助球隊扳平比數。

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道奇隊2局上重啟攻勢，連續3支一壘安打，先得到1分，後面大谷翔平遭到觸身球，滿壘狀況下，貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打，有1分打點，接著大谷翔平跑出本季第43次盜壘成功，弗里曼的一壘滾地球刺殺，再送回1分。

響尾蛇隊第2局和第3局展開反攻，包括卡洛爾（Corbin Carroll）掃出陽春砲，一舉要回3分，再次追平比數。

但道奇隊第6局靠著對方暴投拿到超前分，第7局強打捕手史密斯（Will Smith）一棒掃出左外野3分全壘打，拉開領先差距。

大谷翔平第8局對決響尾蛇隊後援投手塞沃德（Paul Sewald），敲出左外野陽春全壘打，個人本季第43支，這發全壘打擊球初速99英里，飛行距離380英尺，響尾蛇隊第9局雖然攻回4分，但最後仍以1分差落敗。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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