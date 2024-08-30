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鋼龍找回身手無失分好投　葉總談洋將決擇：會整體考量

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍30日6比0完封統一7-ELEVEn獅，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出6.1局無失分好投，賽後味全龍總教練葉君璋評價，「各方面都蠻到位。」

今天鋼龍先發6.1局，用了96球，63個好球，被擊出6支安打，投出7次三振，2次四壞球，無失分，拿到本季第8勝，獲選單場最有價值球員。

談到鋼龍表現，葉君璋認為，「第一局有一點掙扎，除了那一局之外，看起來是今年狀況最好的一場，不管是球速或是變化球各方面，都還蠻到位的。」

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明天就是831洋將登錄大限，葉君璋表示，「還會再討論一下，再做一個決定，鋼龍今天投得非常好，還是會以整體考量，做最後的決定。」

葉君璋觀察，「最近看起來投手慢慢有進入狀況，當球隊需要的時候，可以把比數控制住，這對我們來說蠻重要，因為我們球隊一直以來，投手狀況會影響比賽結果，這個機率蠻高的，希望投手可以越來越好。」

此外，李凱威前2局在守備上有關鍵美技出現，葉君璋表示，「投手如果有表現出來，守備也會比較好守，如果投手狀況不好，守備也不好守，球被打到的強勁度都有影響，今天鋼龍狀況不錯，打出去的球，相對來說沒有那麼強。」

關鍵字： 中職味全龍

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