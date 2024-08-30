徐若熙年度局數快達標　葉總：後面每一局都是考驗



▲徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍本土王牌投手徐若熙近4場投出優質先發，由於教練團控管年度局數，本周先下二軍調整，味全龍總教練葉君璋認為，「從現在開始，每一局都是考驗。」

前年徐若熙動了右手肘韌帶置換手術，去年季中回到一軍，一路投到總冠軍戰與季後的亞洲棒球錦標賽，表現十分優異。

球隊為了保護徐若熙，控管年度投球局數，中間曾調往牛棚出賽，最近4場先發，全部都是優質先發，24局只有3分自責分，其中27日面對中信兄弟，先發6局僅失1分自責分，28日被放到二軍。

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本季徐若熙投球累積80.1局，生涯最多是2021年投了81局，葉君璋表示，「本周徐若熙是照計畫下二軍調整，其實從現在開始，後面每一局對他來說都是考驗。」

葉君璋坦言，「徐若熙現在只要出賽，一定會超過2021年的81局，目前想法是每一場比賽投完，會評估身體狀況，詢問他的意見，如果設定的時間不能出賽，也不會勉強，要逐場觀察。」

另外，葉君璋強調，「基本上按照醫生的建議，徐若熙今年設定就是80局到100局之間，不會超過這個範圍，甚至如果達到90局，也是觀察指標，球隊還是會保護他。」