中職打者補強U23火力　先發棒次、守位已成形



▲林佳緯。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／天母報導

U23中華隊這兩天與U18亞青中華隊進行練習賽，找出適合隊型，其中在中華職棒加入後，U23中華隊總教練郭李建夫對於陣容已有想法。

9月1日U23中華隊出發前往紹興，9月3、4日與U23中國大陸隊進行練習賽，9月6日展開世界盃賽程。

今年中職球員共有9人入選U23世界，野手包括內野手何恆佑、外野手林佳緯、捕手胡孟智、內野手劉俊緯、外野手王順和、內野手王念好，對於中華隊戰力有所幫助。

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有關中職球員安排，郭李建夫透露，「劉俊瑋主要鎮守游擊，二壘也可以，如果有需要，曾昱磬可以輪替游擊防區，先發外野有林家緯、邱鑫、王順和，黃柏叡狀況不錯，也有機會搶進先發名單。 」

郭李建夫坦言，「原本打擊陣容有些不足，所以找中華職棒打者來補強，目前規劃第1棒是邱鑫，第2棒安排劉俊緯，考量是擊球率高，打帶跑或是短打，都可以執行，林佳緯打擊很不錯，選球能力也好，放在第3棒，王念好第4棒，何恆佑和王順和分別在第5棒和第6棒，前面幾位職棒的打者，都排在前面。」

至於捕手方面，郭李建夫認為，「邱冠維、胡孟智、朱瑋淇年紀都差不多，各方面都蠻平均，就看投手配球習性，決定誰先發蹲捕。」