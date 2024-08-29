陽念希「給自己一年時間」　U18戰場拚旅外身價



▲陽念希。（圖／中華棒協提供）

記者陳立勳／天母報導

U18亞青中華隊投手陽念希今年在中華職棒選秀會前到統一7-ELEVEn獅接受測試，並且獲得不錯評價，但最後放棄報名中華職棒選秀，對於未來的動向，陽念希內心也有想法。

昨天陽念希先發4局，被敲出7支安打，投出3次三振，有1次保送，球速最快148公里，談到昨天表現，陽念希坦言，「前天去台南比賽，坐了蠻久的車到台北，隔天一早起床，感覺身體有一點沒力。」

陽念希透露，「現階段直球均速144公里到145公里，短局數均速可以投148公里，目前最快則是投到152公里，未來希望可以飆到155公里。」

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被問到近期調整狀況，陽念希認為，「主要還是穩定性，有時候表現不錯，但有時候又不是那麼好，教練團希望我可以投先發，但按照目前狀況，續航力可能還不是那麼好，因為高二有受傷，如果有多一點調整時間，投先發應該是可以。」

父親是前統一獅游擊手陽東益，今年陽念希在木棒聯賽投到151公里，吸引國外球探關注，原本有考慮投入中華職棒選秀，獅隊原本考慮用首輪籤網羅，不過陽念希最終決定不選。

想起先前的決定，陽念希表示，「當時真的蠻想蠻久，爸爸有鼓勵報名中職選秀，但自己覺得還可以拚一下，現階段就是拚旅外，小時候的目標就是旅外，今年參加U18，希望可以有好的表現，有機會出國發展。」

陽念希表示，「有跟爸爸討論，媽媽也尊重我，兩邊都幫我分析，讓我自己決定，打完亞青賽先回北市大，給自己一年時間，如果沒有等到旅外，可能就會出來參加中職選秀。」