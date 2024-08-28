「情緒很難忍得住」　陳晨威開轟落淚：感謝阿嬤保佑我

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿28日5比3打敗富邦悍將，樂天外野手陳晨威昨天向球隊請喪假，今天賽前也是比賽開打前才到球場，第7局轟出超前陽春砲，也讓他激動落淚。

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

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今天陳晨威4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，最重要還是第7局的超前陽春砲，獲選單場最有價值球員。

這段時間由於阿嬤過世，陳晨威8月18日比賽打到一半，緊急向球隊請假，昨天也請假一天，今天開轟後心情激動落淚，陳晨威表示，「昨天才送阿嬤出殯，今天回來比賽，情緒都還在，像是昨天才發生的事情，前幾天只要打出安打，會特別有情緒，很像阿嬤給我支持與力量，表現才能這麼好，今天打出全壘打，情緒很難得忍得住。」

陳晨威透露，「從小跟阿嬤生活在一起，會很捨不得，打出全壘打繞壘的過程，想到很感謝阿嬤，讓我今天有好的表現，幫助球隊贏球，給我最好的禮物，阿嬤也能好好的離開。」

回想起小時候與阿嬤生活點滴，陳晨威提到，「小時候剛開始打棒球，阿嬤每天會叫我起床，會幫我整理東西，休假在家裡都是陪著阿嬤，會一起出去坐公車，到了18歲也會一起騎著機車上教會或是買東西，這種感情很深刻，但還是要把心情調適好，要好好比賽，感謝阿嬤有保佑我。」

今天賽前沒有參與球隊練習，陳晨威表示，「今天才從高雄趕回來，下午5點才到球場，熱身1小時之後就比賽，比較急了一點，不過既然教練排我先發，還是把自己準備好。」