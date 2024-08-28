葉家淇左手要開刀　樂天一軍3洋投暫時不動



▲葉家淇。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿27歲左投葉家淇前年動了左手肘韌帶置換手術（Tommy John），去年季中回歸戰場，但近期傳出準備要動刀的消息，今年球季提前報銷。

前年2月葉家淇動了左手肘韌帶置換手術，去年季中復出，二軍總計20場後援，戰績0勝1敗5中繼1次救援成功，投了18.1局，防禦率7.36，WHIP值2.29。

今年葉家淇在二軍出賽13場，有1場先發，戰績0勝0敗1次中繼成功，投了12.2局，防禦率7.11，WHIP值1.97，前一次在二軍出賽是8月1日，昨天被球隊註銷60人名單。

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有關葉家淇的狀況，許銘傑表示，「他的左手肘長骨刺，醫生判斷會影響到投球，所以就決定去開刀，預計近期就會去手術，今年球季結束了。」

8月18日樂天宣布簽下新洋投威斯佛（Luke Westphal），今年效力墨西哥聯盟，有8場先發，戰績2勝2敗，防禦率3.32，後來加盟美國職棒聖地牙哥教士隊3A，雖然先前已經開始隨隊，但還沒有出賽。

談到威斯佛後續規劃，許銘傑表示，「這禮拜工作證下來，會先去二軍出賽，目前球隊3洋投都表現正常，如果現在洋投下二軍，一次就是15天，所以都會看狀況，威斯佛還不會這麼快拉上一軍。」