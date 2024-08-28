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播出王建民受傷影片　洋基官方電視台引爭議

記者陳立勳／綜合報導

紐約洋基今天在2比4輸給華盛頓國民，洋基官方電視台《Yes Network》在轉播中提及台灣旅美強投王建民，播出王建民當時跑壘受傷的影片，也引起爭議。

今天洋基官方電視台《Yes Network》在比賽轉播進行問答活動，提供線索讓球迷猜猜看，包括曾經在大聯盟效力洋基、國民、藍鳥以及皇家，生涯累積845.2局，取得68勝，防禦率為4.36，公布答案是王建民。

轉播單位播出王建民在2008年6月16日對戰太空人時跑壘扭傷腳踝的影片，那一次受傷嚴重影響王建民的大聯盟之路，有不少球迷想起王建民當年精彩表現，但也有球迷認為播出王建民受傷影片並不妥。

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2006、2007年王建民效力洋基，連2年奪下19勝，其中2006年拿到美國聯盟勝投王，季末在塞揚票選排在第2，生涯累積68勝，是台灣投手在大聯盟最多勝投保持人。

洋基打線今天遭到國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）6局無失分壓制，其中「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數敲出一支二壘安打，全壘打支數停留在51轟，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）繳出6局失3分優質先發，依舊苦吞本季第3敗。

▲王建民洋基40號時期。(圖／達志影像／美聯社)
▲王建民。（圖／達志影像／美聯社） 

關鍵字： MLB棒球

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