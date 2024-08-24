江坤宇10局再見安　兄弟4比3斬斷樂天7連勝

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿24日在台中洲際球場碰上中信兄弟，兩隊一路鏖戰打進延長賽，第10局下半中信江坤宇擊出再見安打，幫助球隊4比3贏球，斬斷樂天7連勝。

猛登（Daniel Mengden）第3局因疑似不滿朱育賢向主審爭取觸身球，三振後換場與樂天一壘跑壘指導教練陳彥夆起口角，兩隊板凳清空，不過續衝突很快就結束。

前4局雙方都沒有越雷池一步，第5局中信率先發動攻勢，林吳晉瑋與岳政華連續兩支內野安打，陳子豪獲得觸身球保送，擊中左手掌傷退，由防護員陪同至醫院做進一步檢查，接著滿壘狀況下，陳秀敲出左外野安打，帶有2分打點，接著許基宏補上中外野高飛犧牲打，再打下1分。

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樂天第6局展開反攻，朱育賢藉由游擊手失誤上壘，林泓育遭到觸身球保送，林智平敲出左外野安打，先送回1分，後面馮健庭補上中外野二壘安打，一棒打回2分，幫助球隊扳平比數。

10局上進入突破僵局，樂天一度攻上滿壘，但林泓育先遭到三振，接著余德龍擊出又外野飛球被接殺，最後1分未得，10局下輪到中信進攻，江坤宇把握得點圈進攻機會，敲出生涯第2支再見安打，前一次是2023年8月23日兌富邦悍將敲出再見全壘打。



▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）