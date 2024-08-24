運動雲

>

江坤宇10局再見安　兄弟4比3斬斷樂天7連勝

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿24日在台中洲際球場碰上中信兄弟，兩隊一路鏖戰打進延長賽，第10局下半中信江坤宇擊出再見安打，幫助球隊4比3贏球，斬斷樂天7連勝。

猛登（Daniel Mengden）第3局因疑似不滿朱育賢向主審爭取觸身球，三振後換場與樂天一壘跑壘指導教練陳彥夆起口角，兩隊板凳清空，不過續衝突很快就結束。

前4局雙方都沒有越雷池一步，第5局中信率先發動攻勢，林吳晉瑋與岳政華連續兩支內野安打，陳子豪獲得觸身球保送，擊中左手掌傷退，由防護員陪同至醫院做進一步檢查，接著滿壘狀況下，陳秀敲出左外野安打，帶有2分打點，接著許基宏補上中外野高飛犧牲打，再打下1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天第6局展開反攻，朱育賢藉由游擊手失誤上壘，林泓育遭到觸身球保送，林智平敲出左外野安打，先送回1分，後面馮健庭補上中外野二壘安打，一棒打回2分，幫助球隊扳平比數。

10局上進入突破僵局，樂天一度攻上滿壘，但林泓育先遭到三振，接著余德龍擊出又外野飛球被接殺，最後1分未得，10局下輪到中信進攻，江坤宇把握得點圈進攻機會，敲出生涯第2支再見安打，前一次是2023年8月23日兌富邦悍將敲出再見全壘打。

▲▼中職江坤宇。（圖／記者李毓康攝）
▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

統一獅表揚生涯2千安　林益全感謝有舞台

統一獅表揚生涯2千安　林益全感謝有舞台

猛登與陳彥夆換場起口角　猿象板凳清空

猛登與陳彥夆換場起口角　猿象板凳清空

陳子豪遭觸身球砸中退場　到醫院進一步檢查

陳子豪遭觸身球砸中退場　到醫院進一步檢查

林佳緯逆轉3分彈轟垮富邦　餅總改寫隊史執教最多勝

林佳緯逆轉3分彈轟垮富邦　餅總改寫隊史執教最多勝

魔鷹致勝2分砲　台鋼7比5送味全4連敗

魔鷹致勝2分砲　台鋼7比5送味全4連敗

統一獅超人力霸王主題日　蘇智傑跟兒子一起開球

統一獅超人力霸王主題日　蘇智傑跟兒子一起開球

富邦悍將註銷杰戈　新洋投班恩明天開箱

富邦悍將註銷杰戈　新洋投班恩明天開箱

統一獅搶救牛棚　新聘外籍客座投手教練

統一獅搶救牛棚　新聘外籍客座投手教練

發現林原裕「手長」特點　餅總想安排打冬盟

發現林原裕「手長」特點　餅總想安排打冬盟

統一獅計畫性培養林詔恩　餅總有使用注意事項

統一獅計畫性培養林詔恩　餅總有使用注意事項

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門新聞

快訊／大谷翔平再見滿貫砲！締造史上最速「40轟、40盜」

戴資穎膝傷放棄日本羽球賽4強　將返台接受檢查治療

神劇本！大谷翔平生涯首發再見滿貫砲寫歷史：最美好回憶

「不能睡飽覺了！」　林書豪成新手爸爸！發文報喜訊

柯瑞「移除勇士」轉發自己穿湖人球衣照片？　真相曝光

快訊／薑是老的辣！周天成再勝奈良岡功大進軍日本賽決賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平再見滿貫砲「40轟、40盜」

2戴資穎膝傷放棄日本羽球賽4強

3再見滿貫砲！大谷翔平：最美好回憶

4林書豪成新手爸爸！發文報喜訊

5柯瑞移除勇士轉發穿湖人球衣照？真相曝

最新新聞

1江坤宇再見安　兄弟斷樂天7連勝

2統一表揚2千安　林益全感謝舞台

3猛登與陳彥夆口角　猿象板凳清空

4陳子豪遭觸身球砸中　到醫院檢查

5TSR「夏之賽車祭典」台灣選手表現亮眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

#邊荷律 濕身大跳「三振舞」 不愧是前起亞虎啦啦隊隊長！

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366