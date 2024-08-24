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統一獅計畫性培養林詔恩　餅總有使用注意事項

▲統一獅隊投手林詔恩。（圖／統一球團提供）
▲林詔恩。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅20歲左投林詔恩今年開季表現不差，6月底下二軍調整，今天重新回到一軍先發，統一總教練林岳平談到對於林詔恩的規劃。

今年林詔恩開季獲得先發機會，教練團控管投球局數與投球數，本季一軍出賽10場，有8場先發，戰績4勝2敗，投了39.2局，被擊出50支安打，包括3支全壘打，20次三振，23次四死球，防禦率3.63，WHIP值1.79。

林詔恩前一場一軍出賽是6月20日，面對富邦悍將，中繼3.1局，用了82球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，2次觸身球，失6分，1分自責分，隔天被放到二軍。

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不過林詔恩下二軍之後，仍維持在二軍先發出賽，最近一場是8月13日交手樂天桃猿二軍，先發4局失4分，今天重返一軍先發，對手是富邦悍將。

談到林詔恩今年狀態，林岳平表示，「5月後半段有一點低潮，6月和7月進行調整，原本就規劃在明星賽後，找機會讓他回到先發輪值，畢竟還年輕，依照現階段投球經驗與能力，也需要時間給他調適。」

林岳平透露，「希望林詔恩在先發角色上輪值，只是要評估先發輪值的周期與休息天數，都需要注意，讓他可以百分之百再上。」

此外，林岳平認為，「主要是控球，林詔恩遇到連續出賽後，身體難免疲勞，有時候結果不是很好，沒辦法馬上調整回來，這些都還是需要經驗，教練團會在用球數方面控制，但一整年倒是沒有特別設定投球局數。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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