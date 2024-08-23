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挑戰中職等時機　鄭俊瑋多打國際賽磨經驗

▲U23世界盃鄭俊瑋。（圖／中華棒協提供）
▲鄭俊瑋。（圖／中華棒協提供） 

記者陳立勳／新北報導

U23世界盃中華隊今天練習賽6比4打敗新北禾聯棒球隊，取得2連勝，中華隊20歲二壘手鄭俊瑋單場敲出2支安打，鄭俊瑋表示，「還沒有放棄挑戰職棒。」

先前鄭俊瑋赴美參加移地訓練，對上NCAA大學明星隊，獲選最傑出打者獎，今天擔任中華隊先發第2棒，4打數敲出2支安打，有1分打點。

本次參加U23世界盃，鄭俊瑋被教練團賦予工具人角色，除了老本行二壘之外，同時也能支援外野，鄭俊瑋表示，「培訓期間就是內野與外野兩邊跑，在台電也有守外野，這樣子出賽機會比較多，有時候外野如果有人受傷，教練也比較好調度。」

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目前效力台電棒球隊，鄭俊瑋透露，「現階段在台電還沒有取得正職，可能快的話要還一到兩年，先不要把話說絕，現在還蠻年輕，不要太安逸，還是要有目標。」

鄭俊瑋表示，「還是有想要留在台電，但也有挑戰中職的目標，還是要考量現實面，職棒競爭力比較高，淘汰也很快，而台電比較穩定。」

另外，鄭俊瑋坦言，「去年與今年都有想過報名選秀，只是找不到時機點，因為成績沒有很突出，想說在台電可以多打國際賽，包括更大的亞運和亞錦賽也沒有打過，希望成棒國際賽可以多打幾個，多磨練累積經驗。」

關鍵字： U23世界盃棒球

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