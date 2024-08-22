中職研議明年二軍打晚上　高國麟：有注意是好事



▲高國麟。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將31歲外野手高國麟先前替二軍球員發聲，提出二軍比賽時間應該調整，中華職棒之後將研議明年二軍改打晚上，高國麟認為，「大家有注意到是好事。」

近年中職二軍賽事都在下午2點開打，由於高溫動不動逼近40度，之前高國麟有感而發提到，在二軍比賽有多次中暑、嘔吐，而且其他隊友也是如此，熱到實在受不了，但卻沒人關心。

中職會長蔡其昌近期回答這項議題，研議明年二軍改打晚上，聯盟將負擔一半開燈費用，高國麟認為，「如果真的通過，球員可以銜接一軍比賽，不用適應燈光，台灣天氣真的很熱，有私下問過張育成，雖然在美國也是很熱，但沒有台灣那麼濕熱，體力的消耗對於選手來說比較大。」

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2015年加入中職，高國麟回想，「記得以前剛進來職棒，天氣沒有那麼熱，現在的體感溫度應該多了5度，二軍改打晚上也是個趨勢。」

高國麟認為，「如果二軍改打晚上，選手早上有多一點時間可以做重量訓練，可以提早去伸展或是治療，甚至可以特守或特打，像是平常打下午2點，時間有一點尷尬，早上到球場差不多要熱身準備比賽，調整時間比較短。」

另外，高國麟坦言，「現在夏天時間越來越長，如果身體疲累，很難拉到很高的強度，同時受傷機率也越高。」